search
Geral

Edital do concurso da Alego será divulgado na terça-feira, 28

Provas serão aplicadas em fevereiro de 2026, anunciou presidente da casa em entrevista


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/10/2025 - 15:41

Bruno Peixoto concurso Alego
Bruno Peixoto anunciou divulgação do edital do concurso da Alego para o Dia do Servidor

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), Bruno Peixoto, anunciou que o edital do concurso da Casa para 101 vagas será publicado na terça-feira (28), Dia do Servidor Público. O anúncio foi feito por meio de suas redes sociais. Além disso, ele pontuou que as provas serão aplicadas somente em 2026 também, mais possivelmente fevereiro. O deputado confirmou ainda a intenção de realizar outro concurso público, em 2026.

A banca que vai realizar as provas é a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o contrato já foi assinado.

Em entrevista concedida ao programa Microfone Aberto, da Rádio Difusora Goiânia, Peixoto também indicou as previsões para a aplicação das provas e o ingresso dos novos servidores.

“Terça-feira, no Dia do Servidor Público, 28 de outubro, será publicado o edital. As provas estavam previstas para acontecer em dezembro, porém várias pessoas nos pediram para realizá-las no final de janeiro ou em fevereiro, devido ao tempo de preparação após a publicação do edital. Atendendo a esse pedido, as provas acontecerão no início de fevereiro e o chamamento será em abril”, destacou Bruno Peixoto.

Na entrevista, o deputado também reforçou que, em 2026, será realizado um novo concuros Alego, com vagas para cargos que não serão contemplados nesta seleção.

Confira as vagas do concurso Alego

O edital do novo concurso Alego terá 101 vagas, que serão divididas entre os seguintes cargos:

  • analista administrativo: 20 vagas;
  • analista de ciência de dados: duas vagas;
  • analista de controle externo em contabilidade: uma vaga;
  • analista de controle externo em direito: uma vaga;
  • analista de controle interno em contabilidade: duas vagas;
  • analista de controle interno em direito: duas vagas;
  • analista em gerenciamento de projetos de TI: duas vagas;
  • analista de infraestrutura: quatro vagas;
  • analista de sistema: duas vagas;
  • assistente de suporte em TI: sete vagas;
  • contador: quatro vagas;
  • desenvolvedor de sistemas: oito vagas;
  • fotógrafo: duas vagas;
  • economista: uma vaga;
  • policial legislativo: 40 vagas;
  • técnico em gravação e som: duas vagas; e
  • técnico em refrigeração: uma vaga.

Os exigirão níveis médio, técnico ou superior, conforme a área.

O salário de nível médio será de R$7.067,54, enquanto a remuneração de nível superior será de R$9.682,66. Em todos os casos, a jornada de trabalho prevista é de 30 horas.

Moraes esclarece alcance de decisão e Ifag anuncia retomada de obras rodoviárias

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Mega-Sena 2.930 acumula e pode pagar R$ 85 milhões no próximo sorteio
Geral

Mega-Sena 2.930 acumula e pode pagar R$ 85 milhões no próximo sorteio

22/10/2025
Imersão CNP
Geral

Goiânia recebe edição da Imersão CNP: Protagonistas de Resultados

20/10/2025
EDIÇÃO Nº 1.814 – GOIÂNIA, 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2025
Geral

EDIÇÃO Nº 1.814 – GOIÂNIA, 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2025

18/10/2025
Caiado esgoto
Geral

Caiado entrega etapa do tratamento de esgoto de Goiânia e critica falta de repasses federais

17/10/2025
Lotofácil 3512: duas apostas dividem prêmio de R$ 1,8 milhão; veja números sorteados
Geral

Lotofácil 3512: duas apostas dividem prêmio de R$ 1,8 milhão; veja números sorteados

15/10/2025
Nova regra das sobras eleitorais pode trocar deputados eleitos em 2022, entenda - Foto Divulgação STF.
Opinião

O NOVO Ministro do STF

22/10/2025
acidente Rio Verde
Cidades

Acidente entre carreta e caminhão deixa dois mortos em Rio Verde

22/10/2025
Bruno Peixoto concurso Alego
Geral

Edital do concurso da Alego será divulgado na terça-feira, 28

22/10/2025
Governo lança programa para fortalecer guardas municipais
Justiça

Governo lança programa para fortalecer guardas municipais

22/10/2025
Pesquisa