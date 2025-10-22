Edital do concurso da Alego será divulgado na terça-feira, 28

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), Bruno Peixoto, anunciou que o edital do concurso da Casa para 101 vagas será publicado na terça-feira (28), Dia do Servidor Público. O anúncio foi feito por meio de suas redes sociais. Além disso, ele pontuou que as provas serão aplicadas somente em 2026 também, mais possivelmente fevereiro. O deputado confirmou ainda a intenção de realizar outro concurso público, em 2026.

A banca que vai realizar as provas é a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o contrato já foi assinado.

Em entrevista concedida ao programa Microfone Aberto, da Rádio Difusora Goiânia, Peixoto também indicou as previsões para a aplicação das provas e o ingresso dos novos servidores.

“Terça-feira, no Dia do Servidor Público, 28 de outubro, será publicado o edital. As provas estavam previstas para acontecer em dezembro, porém várias pessoas nos pediram para realizá-las no final de janeiro ou em fevereiro, devido ao tempo de preparação após a publicação do edital. Atendendo a esse pedido, as provas acontecerão no início de fevereiro e o chamamento será em abril”, destacou Bruno Peixoto.

Na entrevista, o deputado também reforçou que, em 2026, será realizado um novo concuros Alego, com vagas para cargos que não serão contemplados nesta seleção.

Confira as vagas do concurso Alego

O edital do novo concurso Alego terá 101 vagas, que serão divididas entre os seguintes cargos:

analista administrativo: 20 vagas;

analista de ciência de dados: duas vagas;

analista de controle externo em contabilidade: uma vaga;

analista de controle externo em direito: uma vaga;

analista de controle interno em contabilidade: duas vagas;

analista de controle interno em direito: duas vagas;

analista em gerenciamento de projetos de TI: duas vagas;

analista de infraestrutura: quatro vagas;

analista de sistema: duas vagas;

assistente de suporte em TI: sete vagas;

contador: quatro vagas;

desenvolvedor de sistemas: oito vagas;

fotógrafo: duas vagas;

economista: uma vaga;

policial legislativo: 40 vagas;

técnico em gravação e som: duas vagas; e

técnico em refrigeração: uma vaga.

Os exigirão níveis médio, técnico ou superior, conforme a área.

O salário de nível médio será de R$7.067,54, enquanto a remuneração de nível superior será de R$9.682,66. Em todos os casos, a jornada de trabalho prevista é de 30 horas.

