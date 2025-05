Editor da Coluna Política é reconhecido como cidadão goianiense

O jornalista Domingos Ketelbey vai receber o título de cidadão goianiense. O projeto de decreto legislativo é do vereador Lucas Kitão (União Brasil) e foi aprovado na sessão desta quarta-feira (7) no plenário da Câmara Municipal.

O autor diz que o projeto é uma homenagem ao repórter mineiro de Uberaba. Ketelbey é colunista dos jornais Mais Goiás e Tribuna do Planalto e que tem um amplo currículo que já passou por assessorias de imprensa e pela redação do Diário de Goiás, onde foi editor.

Domingos Ketelbey tem mais de 10 anos na cobertura dos bastidores da política goianiense, com reconhecimento e premiações. “É uma forma que o parlamento tem para o reconhecimento do trabalho do jornalista na cobertura política do Estado”, justificou.

O projeto foi aprovado em definitivo e vai para promulgação.

