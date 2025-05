Educação doa mais de 200 mil livros que estavam em galpão

Livros fazem parte do Programa Nacional do Livro Didático (PNDL), estavam armazenados por gestões anteriores e foram doados para 11 cidades do Estado de Goiás



Por Redação Tribuna do Planalto em 26/05/2025 - 08:08



Livros armazenados em galpões estão em ótimo estado e devem ser utilizados em Goiânia e outros Municípios (Foto: SME)