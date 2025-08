Educação em Goiás recebe reforço do MEC para superar defasagens

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), tem apoiado a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc-GO) desde 2021 na implementação de políticas voltadas à recomposição das aprendizagens, com ações como reorganização curricular, avaliações diagnósticas e formação continuada de professores. As estratégias estaduais estão alinhadas ao Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, política pública coordenada pelo MEC que busca reduzir as desigualdades educacionais agravadas no pós-pandemia e apoiar estados, municípios e o Distrito Federal.

Ações estruturantes

No estado, a Seduc coordena o Programa Ser Goiás, que utiliza trilhas personalizadas, videoaulas, diagnósticos e devolutivas individuais pelo Portal NetEscola, com foco em Língua Portuguesa e Matemática, atendendo estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. O material didático Revisa Goiás, elaborado bimestralmente com base nas Matrizes de Habilidades Essenciais, apoia o nivelamento das aprendizagens e é entregue aos professores junto a formações específicas. Todas as escolas estaduais trabalham com as Matrizes de Habilidades Essenciais, organizadas a partir do Documento Curricular Goiano.

Formação continuada

A formação continuada é fortalecida pelo modelo Formação em Pares, no qual professores formadores atuam junto aos colegas de sala de aula. Mais de 900 escolas contam com tutoria educacional diária para apoiar a gestão e o planejamento pedagógico com base em indicadores. O professor da Escola Estadual Castelo Branco, Crysley Marques, destaca que as ações são construídas com base em evidências e articuladas com as escolas. O estado também fortalece redes municipais por meio do programa Alfamais Goiás, voltado à erradicação do analfabetismo, além de investir em iniciativas como ensino mediado por tecnologia (GoiásTec), aulões para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e programas de incentivo financeiro aos estudantes.

