EFGs oferecem consultoria gratuita para negócios liderados por mulheres

Mulheres com ideias inovadoras que podem se transformar em negócios, assim como aquelas que já deram o primeiro passo no empreendedorismo inovador, agora podem contar com um programa de consultoria empresarial e ainda acessar os Ambientes de Inovação das Escolas do Futuro de Goiás durante três meses, de forma gratuita. A iniciativa é do programa Goianas S.A., que está com inscrições abertas até o dia 30 de dezembro, pelo link: bit.ly/3N5CBeZ.

Todas as atividades de consultoria e o uso dos ambientes de inovação serão realizadas de forma presencial nas Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs) em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Santo Antônio do Descoberto, Mineiros e Valparaíso. Serão selecionados até 20 projetos por EFG. O resultado final será divulgado no dia 10 de janeiro.

As iniciativas contempladas contarão com uma jornada de oficinas e consultorias que vão orientar a estruturação dos modelos de negócios e esboçar o produto, serviço ou protótipo a ser oferecido ao mercado. Nas oficinas serão trabalhados vários eixos importantes para o sucesso de um negócio, indo de temas estruturantes como o empoderamento feminino por meio da psicologia e autoconfiança, até habilidades técnicas como design gráfico, estratégias digitais, de marketing, networking e construção de relacionamentos.

Inscrição

Para se inscrever é preciso ser mulher cis ou trans, ter 18 anos completos, ser proprietária de uma startup, de negócios já estabelecidos e em atividade, ou ser detentora de uma ideia de negócio ou projeto de empreendedorismo de base inovadora ou tecnológica.

Podem se inscrever equipes de Goiás e entorno do Distrito Federal, sendo que a proponente do projeto deverá, obrigatoriamente, ser mulher cis ou trans. A obrigatoriedade não se estende aos demais integrantes, mas as equipes compostas exclusivamente por mulheres terão um acréscimo de 20% na pontuação na avaliação dos projetos.

A iniciativa é realizada por meio do programa Goianas na Ciência e Inovação, lançado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (Secti), e que abriga uma série de iniciativas para fomentar o empreendedorismo feminino e a liderança no mercado em Goiás.

O objetivo é fomentar o empreendedorismo feminino e a liderança no mercado, incentivando, valorizando e acelerando a jornada de mulheres que empreendem ou querem empreender, proporcionando o acesso às atividades de pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental e outros serviços técnicos especializados.