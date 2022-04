Elias Vaz diz que votou favorável à lei contra fake news e não pela censura

O deputado federal Elias Vaz (PSB) diz que votou favorável ao requerimento de urgência da proposta que busca impedir fake news porque elas são mensagens criminosas que de forma mentirosa desinformam e destroem reputações de pessoas. Ele explica que foi vítima de ataques na internet com acusação de que teria apoiado a censura. “É uma grande mentira. O projeto que votamos pela urgência combate fake news.” O deputado afirma que os ataques partiram de grupos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. “Essa turma do Bolsonaro morre de medo de uma lei que combata as fake News, porque eles se alimentam das fake news. Essa é a grande verdade. Vamos recordar alguns absurdos que eles falaram na internet: Bolsonaro usou as redes sociais para falar que a vacina da Pfizer causava aids. E ele diz que isso configura opinião, mas não é. É crime, porque isso induz as pessoas anão quererem tomar a vacina. Até hoje tem bolsonarista que não tomou vacina porque acredita no Bolsonaro. Sem falar nas mentiras como enterrar caixões vazios”, relembra. Segundo Vaz, o esforço de grupos ligados ao presidente para que a proposta de urgência fosse rejeitada na Câmara dos Deputados se deu porque querem continuar espalhando fake news. “Bolsonaro é um governo que se sustenta na mentira. Sempre fui defensor da democracia, da liberdade. Defendo, sim, uma lei que combata essas ações criminosas que o gabinete do ódio do Bolsonaro vem colocando nas redes sociais”, finaliza o deputado.

Não

Ainda sobre fake News, a deputada federal Flávia Morais (PDT)foi às redes para desmentir candidatura a vice-governadora na chapa de Gustavo Mendanha.“Apesar de me sentir muito honrada com a menção do meu nome para um cargo tão relevante, reitero que sigo como deputada federal e em busca da reeleição.”

Também, não

Flávia reiterou que em nenhum momento cogitou outra opção e que jamais faria qualquer mudança sem consultar suas bases. Ao mesmo tempo em que o card circulava pela internet, matéria publicada pela revista Veja colocou o nome da deputada como possível indicação de seu partido, o PDT, para a vice da chapa caiadista.

Regionalização

O governador Ronaldo Caiado (UB) anunciou para breve a entrega da última das seis policlínicas que estavam com obras paralisadas quando assumiu o governo, em 2019. Já em funcionamento, a Policlínica da Região do Rio Vermelho, na cidade de Goiás fecha o projeto de regionalização da saúde.

Complexos

As policlínicas realizam consultas especializadas e exames como mamografia, tomografia computadorizada, radiografias e oftalmológicos, além de trabalhos que podem desenvolvidos em parceria com a comunidade como psicologia, nutrição, fisioterapia e terapia ocupacional.

Canto a canto

As outras cinco já entregues são em São Luís de Montes Belos, Região Oeste; Formosa, Região do Entorno; Posse, no Nordeste; Goianésia, Região São Patrício; e Quirinópolis, Sudoeste.

Fogaréu

Caiado estará nesta semana na cidade de Goiás, para acompanhar, na programação da Semana Santa, a Procissão do Fogaréu. O evento católico está de volta após dois anos sem a realização devido à pandemia. O governo estadual investiu R$ 260 mil para promover a festa e fortalecer a retomada econômica do município.

Tradição

Pré-candidato a senador, o ex-ministro Alexandre Baldy filiou ao partido que preside, o Progressistas, Flávia Cunha, filhado ex-prefeito de Rio Verde e ex-deputado federal Paulo Roberto Cunha. Ela saiu do DEM e é pré-candidata a deputada federal pela nova legenda.

RESULTADOS > O deputado estadual Francisco Oliveira (MDB) promoveu homenagem ao Dia do Gestor Governamental de Goiás, em solenidade na Assembleia Legislativa, em reconhecimento à importância da profissionalização da gestão pública. “São os gestores que pensam o governo, dando suporte ao governador”, disse ele, ao ressaltar que o trabalho dos gestores é fundamental na implementação das políticas públicas, e são eles reconhecidos pela inovação e entrega de serviço de qualidade à população.

Recordar é votar

Pré-candidato a senador ou a governador, Marconi Perillo (PSDB) aposta, além do seu, no uso do legado de ex-prefeitos para mover sua campanha. Ele participou de encontro organizado pela Associação Goiana dos Ex-prefeitos (AGEXP), no sábado, em Goiânia.

Históricos

“Engana-se quem acha que ex-prefeitos e ex-prefeitas não têm história, não têm biografia, não têm legado e não têm importância. Engana-se, eles têm importância sim e é preciso reconhecimento.”, disse Marconi.

Uma quase

Aparecida Gustavo Mendanha, outro pré-candidato ao governo, visitou Águas Lindas de Goiás. Disse que o município se parece muito com “a Aparecida de alguns anos atrás” e que necessita de políticas públicas para a alavancar. “Precisamos fazer para que, assim como Aparecida, Águas Lindas se torne um município onde os cidadãos se sintam pertencentes e que tenham orgulho de viver.”

Aqui, não

Mendanha se referiu ao título de cidade-dormitório dado à vizinha da capital goiana e que as gestões de Maguito Vilela e as suas combateram veementemente.

CTRL C

Mote da campanha de Caiado em 2018, o “devolver Goiás aos goianos” tem sido repetido com frequência em eventos políticos, mas pelos adversários Gustavo Mendanha e Marconi Perillo. Só faltam copiar o #arrocha.

Reforço

O Governo de Goiás publicou edital para realização de concurso público com 1.670 vagas para a Polícia Militar. Os salários estão entre R$ 6.353,13 e R$ 13.901,80 e contemplam cargos de cadete, 2º tenente e soldado.

EJA

Na Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado estadual Talles Barreto (UB)realizará audiência pública para debater a Educação para Jovens e Adultos (EJA) em Goiás. Em 2019, a rede estadual possuía 418 turmas, passando para apenas 229 até o final de 2021, redução de 45%.