search
Poder

Em Brasília, Caiado destaca importância do comércio para crescimento de Goiás

Governador participa de um dos principais encontros nacionais do setor de comércio e serviços, que reúne empresários, líderes setoriais e outras autoridades públicas


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 23/10/2025 - 08:56

Caiado comércio
Caiado fala sobre “como transformar os desafios atuais em oportunidades para o desenvolvimento sustentável do Brasil”, no VII Fórum Nacional do Comércio, em Brasília (Foto: Divulgação)

O governador Ronaldo Caiado ressaltou a importância do setor de comércio para o desenvolvimento de Goiás ao abordar governança e política durante o VII Fórum Nacional do Comércio, em Brasília, nesta quarta-feira (22/10). O governador foi palestrante do painel “Como transformar os desafios atuais em oportunidades para o desenvolvimento sustentável do Brasil”, no evento promovido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), que reúne empresários, líderes setoriais e autoridades públicas para discutir os desafios e oportunidades do cenário atual do país.

“Goiás trata o comerciante com respeito. A nossa política não é punitiva ao comerciante, mas buscando a participação do setor com o governo, para que trabalhe em sintonia com o Estado”, comentou Caiado. “Goiás tem muito a agradecer, pois estamos nos transformando em um dos maiores pontos de comércio do Brasil”, afirmou, completando que o setor é relevante para cada uma das áreas de desenvolvimento do Estado.

Evento
O Fórum é um dos mais relevantes encontros do setor e nesta edição tem como tema “As novas fronteiras da política e dos negócios”. Segundo a organização, o encontro visa convidar os participantes a refletirem sobre o atual cenário político-institucional e os espaços de diálogo que se abrem com o fortalecimento do Congresso Nacional. “Esse evento tem a finalidade de mostrar a importância do comércio na economia brasileira. E Goiás é um estado que tem um comércio consolidado, com uma estrutura de distribuição de grandes empresas”.

Caiado destacou a importância da Confederação dos Dirigentes Lojistas (CDL) para a governabilidade e crescimento de Goiás. “A entidade tem importância de cada vez mais, apoiar essa área que mais cria empregos no nosso Estado. Ela faz com que a economia gire nas cidades, o que nos possibilita o desenvolvimento do Estado. A CDL tem sido uma parceria na nossa governabilidade”, assegurou.

O objetivo do encontro é fortalecer a atuação institucional, gerar conexões estratégicas e contribuir com propostas concretas para o desenvolvimento econômico do país. Entre os temas abordados nesta edição estão a reforma tributária, com análise dos impactos da nova estrutura no setor de comércio e serviços; e legislação trabalhista, avaliando os desafios e avanços diante das transformações nas relações de trabalho.

Também esteve em pauta o debate sobre a inovação e digitalização, abordando a utilização da Inteligência Artificial (IA), uso de dados e o papel de empresas, governo e reguladores na nova economia digital; além de crédito e financiamento, abordando o acesso e soluções para impulsionar o empreendedorismo. Entre os palestrantes, políticos, juristas, representantes de classes e de multinacionais, como Google e Amazon.

Moraes esclarece alcance de decisão e Ifag anuncia retomada de obras rodoviárias

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Imagem captada da transmissão ao vivo do evento de filiação
Poder

Marconi Perillo falta a ato de filiação de Ciro Gomes ao PSDB

22/10/2025
Semad aplica nova multa diária à Prefeitura de Goiânia por operação irregular do lixão
Poder

Semad aplica nova multa diária à Prefeitura de Goiânia por operação irregular do lixão

22/10/2025
Programa de remoção de fios inutilizados de Goiânia deve seguir com nova marca
Poder

Mabel estuda uso da rede de esgoto para instalação de cabos de telecomunicação em Goiânia

22/10/2025
CCJ aprova projeto do Refis para contribuintes com dívidas em Goiânia
Poder

CCJ aprova projeto do Refis para contribuintes com dívidas em Goiânia

22/10/2025
Alexandre de Moraes
Poder

Moraes esclarece alcance de decisão e Ifag anuncia retomada de obras rodoviárias

22/10/2025
Lula e evangélicos
Rodrigo Zani

Lula, o PT e os evangélicos: é hora de reconstruir pontes, não muros

23/10/2025
Criciúma estádio
Herivelto Nunes

Vencer em Criciúma, um tabu histórico a ser quebrado

23/10/2025
Caiado comércio
Poder

Em Brasília, Caiado destaca importância do comércio para crescimento de Goiás

23/10/2025
aniversário de Goiânia
Cidades

Prefeitura celebra aniversário de Goiânia com desfile cívico-militar

23/10/2025
Pesquisa