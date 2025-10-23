Em Brasília, Caiado destaca importância do comércio para crescimento de Goiás

O governador Ronaldo Caiado ressaltou a importância do setor de comércio para o desenvolvimento de Goiás ao abordar governança e política durante o VII Fórum Nacional do Comércio, em Brasília, nesta quarta-feira (22/10). O governador foi palestrante do painel “Como transformar os desafios atuais em oportunidades para o desenvolvimento sustentável do Brasil”, no evento promovido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), que reúne empresários, líderes setoriais e autoridades públicas para discutir os desafios e oportunidades do cenário atual do país.

“Goiás trata o comerciante com respeito. A nossa política não é punitiva ao comerciante, mas buscando a participação do setor com o governo, para que trabalhe em sintonia com o Estado”, comentou Caiado. “Goiás tem muito a agradecer, pois estamos nos transformando em um dos maiores pontos de comércio do Brasil”, afirmou, completando que o setor é relevante para cada uma das áreas de desenvolvimento do Estado.

Evento

O Fórum é um dos mais relevantes encontros do setor e nesta edição tem como tema “As novas fronteiras da política e dos negócios”. Segundo a organização, o encontro visa convidar os participantes a refletirem sobre o atual cenário político-institucional e os espaços de diálogo que se abrem com o fortalecimento do Congresso Nacional. “Esse evento tem a finalidade de mostrar a importância do comércio na economia brasileira. E Goiás é um estado que tem um comércio consolidado, com uma estrutura de distribuição de grandes empresas”.

Caiado destacou a importância da Confederação dos Dirigentes Lojistas (CDL) para a governabilidade e crescimento de Goiás. “A entidade tem importância de cada vez mais, apoiar essa área que mais cria empregos no nosso Estado. Ela faz com que a economia gire nas cidades, o que nos possibilita o desenvolvimento do Estado. A CDL tem sido uma parceria na nossa governabilidade”, assegurou.

O objetivo do encontro é fortalecer a atuação institucional, gerar conexões estratégicas e contribuir com propostas concretas para o desenvolvimento econômico do país. Entre os temas abordados nesta edição estão a reforma tributária, com análise dos impactos da nova estrutura no setor de comércio e serviços; e legislação trabalhista, avaliando os desafios e avanços diante das transformações nas relações de trabalho.

Também esteve em pauta o debate sobre a inovação e digitalização, abordando a utilização da Inteligência Artificial (IA), uso de dados e o papel de empresas, governo e reguladores na nova economia digital; além de crédito e financiamento, abordando o acesso e soluções para impulsionar o empreendedorismo. Entre os palestrantes, políticos, juristas, representantes de classes e de multinacionais, como Google e Amazon.

