Em Goiânia, Renata Abreu participa de encontro com pré-candidatos a deputado federal do Podemos

Deputada e presidente Nacional do Podemos, Renata Abreu veio a Goiânia na quarta-feira, 29, para encontro com o presidente do Diretório Regional e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO), Eduardo Machado;com o vice, Dr. Breno Leite, e com os 20 pré-candidatos que pretendem concorrer às eleições para a Câmara dos Deputados pela sigla. O evento ocorreu na Churrascaria Nativas Grill.

Foi o primeiro contato da presidente do partido com os pré-candidatos da sigla que conta com mais do que os 18 nomes para fechar a chapa para a Câmara dos Deputados e que também conta com uma chapa completa para a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), com 42 postulantes, para concorrer ao pleito.

Abreu participou ativamente na formação desta chapa com o fortalecimento aos convites que foram feitos pelo presidente Eduardo Machado e pelo presidente do Diretório Metropolitano do Partido, Felipe Cortez, com o objetivo de formar um grupo competitivo para eleger um bom número de deputados federais. “Montamos uma chapa competitiva, sem parlamentares em mandato, mas com uma grande quantidade de pré-candidatos que foram testados nas urnas ou que contam com um bom histórico político já conhecido no Estado”, explica a presidente.

É o caso de Dr. Breno Leite, um dos pré-candidatos a deputado federal que já foi testado nas urnas. Médico e ex-vereador por Jaraguá, o vice-presidente do Podemos em Goiás acredita que é possível que a sigla faça duas cadeiras pelo Estado por abrir espaço para políticos que têm perfil de conduta reta para concorrer à Câmara.

“Meu nome está colocado e espero poder honrar as ideias do nosso partido. Temos nomes fortes, com chances de vencer a eleição. Estamos percorrendo todo o Estado para ouvir as demandas do eleitor e apresentar soluções inovadoras que farão a mudança na política que o Podemos vem realizando em todo o País”, argumentou.

O médico é visto pelo presidente do partido em Goiás, Eduardo Machado, como um ‘player’ que tem grandes chances dentro da sigla. “Tem chance, tem base, tem conteúdo e tem tudo para virar deputado (federal). Todos estão no páreo e, com certeza, o Dr. Breno Leite se destaca porque tem uma base consolidada e tem trabalho realizado em mais de 28 cidades”, defende.

Além de Dr. Breno Leite, estiveram no evento outros 19 pré-candidatos. São eles o ex-vereador Divino Rodrigues, o advogado Yuri Tejota, o Tenente Coronel Edson, os vereadores Paulo (de Inhumas), Nelson Meirelles (Luziânia), Patrícia Alencar, Peninha, Apóstola Dária Cristina, Ricardo Tatico, Eduardinho da Comurg, Leopoldo Garcia, Mariano Neto, Silvia Lopes, Wilis Morais, Pastora Ivone, Priscilla Guimarães, Professor Dalson e Patrícia Soares.