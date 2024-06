Em meio à pré-campanha, Rogério Cruz troca secretário de Esportes

O advogado Fellipe Eduardo Faria Fonseca é o novo secretário Municipal de Esportes de Goiânia, conforme decreto nº 2.392 publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (19). Ele substitui Danilo Viana Rabelo no comando da pasta, recriada em 2021 com o objetivo de fomentar o esporte na capital.



É uma mudança que mostra os impactos da pré-campanha no Paço Municipal. Danilo Rabelo era indicado na cota do Avante, presidido em Goiás, pelo vereador Thialu Guiotti. A legenda faz parte do bloco liderado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (União Brasil) e encaminha acordo para indicar o vice do pré-candidato da base caiadista à Prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel (União Brasil).

Com o contexto, dificilmente o Avante irá sacramentar apoio ao prefeito Rogério Cruz (Solidariedade), em seu projeto de reeleição. Antes, tanto o Cruz como seu secretário de Governo, Jovair Arantes (Republicanos), haviam cobrado “fidelidade” aos vereadores da base.

Fonseca possui especialização em Direito Público Administrativo e acumula experiência em diversas áreas da gestão pública municipal, incluindo a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Políticas para Juventude, a Agência Municipal de Turismo e a Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa. Recentemente, atuou como Secretário Executivo de Educação e assessor na SEGOV.

Em 2022, Fonseca concorreu ao cargo de deputado estadual pelo partido Agir, obtendo 12.020 votos. Agora, à frente da Secretaria de Esportes, terá o desafio de dar continuidade a projetos como o “Esporte nos Bairros”, que visa democratizar o acesso às práticas esportivas e de lazer nas diferentes regiões da cidade.