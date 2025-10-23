search
Economia

Em São Paulo, Semad recebe propostas de interessados na concessão do Pescan

Abertura de envelopes com propostas acontece no dia 4 de novembro, em sessão pública na B3


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 23/10/2025 - 18:42

Pescan
Semad recebe envelopes com propostas de interessados na concessão do Pescan (Foto: Semad)

As empresas ou grupos interessados em concorrer pelo direito de exploração dos serviços de uso público e de visitação do Parque Estadual de Caldas Novas (Pescan) pelos próximos 30 anos deverão entregar os envelopes com as respectivas propostas nesta sexta-feira (24), na Bolsa de Valores de São Paulo.

Um dirigente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) estará no local para recepcionar os representantes desses candidatos. Cada interessado terá que entregar dois envelopes: o primeiro, com as garantias de que a respectiva proposta será executada, se for a ganhadora. O segundo guardará a proposta propriamente dita. A Semad analisará as garantias e divulgará um parecer sobre elas no dia 29 de outubro.

Todos os documentos alusivos à concessão do Pescan foram submetidos a audiência pública em 2023 e permanecem disponíveis para consulta no site da secretaria. A minuta do contrato estabelece que a concessionária ganhadora do certame realize uma série de aportes financeiros na prestação de serviços de apoio à visitação, na revitalização, na modernização, na operação e na manutenção dos serviços turísticos no parque.

O valor estimado do contrato é de R$ 305,4 milhões, o que inclui investimentos a serem realizados no Pescan ao longo da concessão, encargos acessórios e o valor mínimo de outorga fixa (lance mínimo para estar habilitado para participar do leilão, que deverá ser superior a R$ 1,7 milhão). Entre as melhorias estabelecidas no contrato estão a construção de um teleférico no lado oeste do parque e de um restaurante.

Todas as melhorias a serem executadas pela concessionária estão listadas nos documentos disponíveis no site da Semad. A lista contempla a abertura de um novo acesso a partir do município de Rio Quente, com estação de embarque e desembarque para o teleférico, adequações na trilha da cachoeira México, na trilha da cachoeira Cascatinha, na trilha do Minério e reforma em todas as infraesestruturas de apoio aos visitantes.

Caberá à Semad acompanhar a execução do contrato e o cumprimento das metas, valendo-se de indicadores de desempenho e de relatórios emitidos por um verificador independente. Os indicadores são: 1) satisfação do usuário; 2) limpeza e conservação de áreas; 3) manutenção e conservação de ativos; 4) número balizador da visitação; e 5) segurança patrimonial e dos usuários.

Ladeado de emedebistas, Paulo Ortegal faz defesa de Mabel durante homenagem na Câmara

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Economia Goiás
Economia

Economia de Goiás cresce 5,1% e lidera ranking nacional em agosto

23/10/2025
Procon Goiás identifica variação de quase 590% no preço das flores para o Dia de Finados
Economia

Procon Goiás identifica variação de quase 590% no preço das flores para o Dia de Finados

22/10/2025
Economia ICMS
Economia

Economia prorroga até quinta-feira pagamento do ICMS

21/10/2025
Receita Federal
Economia

Receita Federal alerta contribuintes para prazo final de adesão à transação tributária

21/10/2025
confeitaria
Economia

Número de MEIs abertos em Goiás em 2025 já supera ano passado

21/10/2025
Pescan
Economia

Em São Paulo, Semad recebe propostas de interessados na concessão do Pescan

23/10/2025
Unidades de saúde estaduais têm funcionamento alterado durante feriado prolongado
Saúde

Unidades de saúde estaduais têm funcionamento alterado durante feriado prolongado

23/10/2025
Economia Goiás
Economia

Economia de Goiás cresce 5,1% e lidera ranking nacional em agosto

23/10/2025
Fies
Escola

Inscrições para vagas remanescentes do Fies começam nesta quinta-feira

23/10/2025
Pesquisa