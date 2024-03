Em Trindade, só Roni Ferreira oficializa pré-candidatura

Por: Thiago Queiroz

Em Trindade, a tendência é de apenas um nome ser oficializado como pré-candidato a prefeito antes do fim da janela partidária, que será em 6 de abril.

Roni Ferreira realizou o evento de lançamento da sua pré-candidatura no dia 18 de março, com a presença do presidente estadual da legenda, o ex-presidente da Assembleia Legislativa Helio de Sousa. E nenhum dos outros possíveis nomes anuncia que poderá oficializar antes da finalização das trocas de partido.

No município, além do atual prefeito, Mardem Júnior (UB), e pré-candidato natural, figuram nas apostas da população e de lideranças políticas nomes como o do deputado estadual e ex-prefeito George Morais (PDT). Ele, segundo uma liderança política de Trindade, não fala abertamente em candidatura a prefeito, mas é sempre bem articulado no meio político e com a população, e, devido ao mandato e seu trabalho no projeto Saúde em Movimento, “está sempre em pré-campanha”. No meio político comenta-se que George lidera as principais pesquisas de intenção de voto.

Outro nome é o do também ex-prefeito Ricardo Fortunato (MDB), que pode ou não ser candidato, mas é oposição ao atual prefeito. Sobre sua atuação especula-se que está “juntando lideranças, e se não for candidato, se junta a outros contra o prefeito”.