Embriagado, médico abastece e sai sem pagar em Rio Verde

Um médico de 29 anos foi detido em Rio Verde, após abastecer e sair sem pagar em um posto da cidade. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, o homem abasteceu e seguiu sentido a BR-452, para Itumbiara. Ele foi abordado cerca de 3km de distância do posto de combustíveis. Durante a abordagem foram encontradas garrafas de cerveja e caixas de remédios no interior do veículo.

A Agência Municipal de Trânsito foi acionada e solicitou ao homem que fizesse o teste do bafômetro, mas ele negou. Como ele apresentava fala alterada, dificuldade na fala e odor etílico, ele foi encaminhado para a Delegacia de Rio Verde.