Emocionado, Mabel justifica investimento milionário na Pecuária: “meninos pobres assistiram shows que só rico assistia”

O prefeito Sandro Mabel (UB) se emocionou ao justificar a vereadores os investimentos que já passam de R$ 9,2 milhões para a Pecuária de Goiânia, durante prestação de contas. Segundo o prefeito, ele foi um “menino pobre” e que como pai entende a alegria de ver “aqueles meninos pobres assistindo show que só rico assistia”.

O prefeito evitou esclarecer a origem dos recursos que bancaram as apresentações musicais, mas mencionou que há destinação de emendas parlamentares para o evento. Apesar impedimentos técnicos barrarem a transferência da verba, a Prefeitura de Goiânia pagou os cachês com recursos próprios do Tesouro Municipal, conforme documentos obtidos pela Tribuna do Planalto.

Os gastos ainda não foram objeto de análise pelo Comitê de Controle de Gastos, mencionado pelo prefeito, nesta quinta-feira (29), como essencial para garantir o corte de despesas.

Limpeza do parque

Ao responder a vereadora Aava Santiago (PSDB), Sandro explicou que, neste ano, a Comurg cobrou R$ 250 para fazer os serviços de limpeza do Parque de Exposições da Sociedade Goiana de Pecuária e Abastecimento (SGPA), organizadora da Pecuária. “Nem isso nós não demos”, justificou.

Nos anos anteriores, a administração realizava a limpeza por meio de um contrato de contrapartida com a SGPA que incluía, por exemplo, a destinação de esterco para adubar parques e praças da capital.