Empreender por Completo: OAB-GO e Sebrae lançam campanha que une gestão e segurança jurídica para empresas

Com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo e a advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), em parceria com o Sebrae Goiás, lançou nesta segunda-feira (6 de outubro), na sede da Seccional, em Goiânia, a campanha institucional “Empreender por Completo”. A iniciativa marca uma nova parceria entre as instituições na promoção do desenvolvimento econômico do Estado, unindo conhecimento em gestão e inovação à segurança jurídica indispensável para os negócios.

Com a nova campanha, a proposta é fortalecer o ambiente de negócios em Goiás, aproximando o empreendedorismo da advocacia. A iniciativa busca oferecer aos empreendedores acesso a informações, orientações e suporte jurídico qualificado, promovendo maior segurança nas tomadas de decisão e na gestão das empresas. Ao mesmo tempo, estimula a valorização do papel do advogado(a) como parceiro estratégico no desenvolvimento econômico, contribuindo para um mercado mais sólido, inovador e juridicamente seguro.

Na ocasião, o diretor superintendente do Sebrae Goiás, Antônio Carlos de Souza, destacou que a parceria com a OAB-GO é motivo de grande satisfação e orgulho para a instituição. “O Sebrae tem mais de 50 anos de história em Goiás, atuando de forma direta no fortalecimento da nossa economia. Somos a quarta marca mais valiosa e reconhecida do país, e ampliar essa parceria com a OAB é um sinal de confiança e reconhecimento do nosso propósito. Estamos muito felizes em lançar esta campanha, que valoriza tanto a advocacia quanto o empreendedorismo goiano. Com o Sebrae oferecendo consultorias, palestras e atividades de capacitação, e a OAB contribuindo com a segurança jurídica e a defesa dos direitos, temos a convicção de que esse trabalho conjunto fortalecerá ainda mais o desenvolvimento da sociedade e enaltecerá o papel fundamental dos advogados e empreendedores”, afirmou.

Por sua vez, o presidente da OAB-GO, Rafael Lara Martins, ressaltou a importância e o ineditismo da parceria institucional com o Sebrae. “Trimestralmente, desenvolvemos campanhas que valorizam a advocacia e reforçam nossa conexão com a sociedade, mas, pela primeira vez, fazemos isso em colaboração com outra instituição. Unir forças com o Sebrae potencializa nossa capacidade de impactar positivamente o mercado, mostrando que a advocacia é fundamental para o fortalecimento do empreendedorismo, oferecendo segurança jurídica e contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico do Estado. Essa campanha traduz o compromisso da OAB em promover uma advocacia cada vez mais atuante, próxima e essencial à sociedade. Uma iniciativa acertadíssima, que nos enche de alegria e orgulho. Viva a advocacia de Goiás!”, disse.

A campanha foi anunciada pela diretora de Comunicação, Chrissia Bandim, que explicou que a iniciativa tem como propósito aproximar ainda mais a advocacia da sociedade e valorizar o papel do advogado(a) como agente de desenvolvimento. “Com esta campanha, queremos mostrar que a advocacia e o empreendedorismo caminham lado a lado. Essa parceria com o Sebrae potencializa essa mensagem e mostra a importância de unir forças em prol do desenvolvimento de Goiás”, destacou.

Parceria de sucesso

A colaboração entre OAB-GO e Sebrae, que já mostrou resultados positivos, também é responsável pela criação da Incubadora de Novos Escritórios, programa que chegou à sua terceira turma e que já se consolidou como referência nacional no incentivo à jovem advocacia. Desde sua primeira edição, em 2023, a iniciativa já alcançou centenas de profissionais em todo o Estado, que hoje se destacam pelo perfil empreendedor e pela gestão diferenciada de seus escritórios.

A partir desse histórico de resultados, a nova iniciativa surge com o propósito de fortalecer ainda mais o ambiente de negócios em Goiás, ampliando as condições para que micro e pequenas empresas tenham acesso a conhecimento, inovação e ferramentas de gestão oferecidas pelo Sebrae. Ao mesmo tempo, a campanha destaca o papel indispensável da advocacia no desenvolvimento econômico, pois todo empreendimento, para se consolidar e crescer de forma sustentável, depende de segurança jurídica.

