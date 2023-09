Empresária é condenada por atropelamento em Goiânia

Murielly Alves Costa, uma empresária de Goiânia, foi condenada a 9 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pelo júri popular na sexta-feira, 29. Ela foi considerada culpada pelo atropelamento fatal de Bárbara Angélica Barbosa Silva e pela tentativa de homicídio de Kamylla Lima, esposa da vítima, após uma discussão em uma distribuidora de bebidas.

O crime ocorreu em 21 de abril de 2022, quando Murielly chegou à distribuidora e iniciou uma discussão com as vítimas. Após o confronto verbal, Murielly atingiu Kamyla com seu carro e só parou quando invadiu um açougue. Bárbara tentou intervir, mas foi prensada contra a parede por Murielly, que estava dirigindo o carro. Bárbara morreu no local, enquanto Kamyla sobreviveu aos ferimentos.

Um laudo de insanidade mental concluiu que Murielly tem um tipo de transtorno de personalidade, mas era totalmente capaz de entender o que estava fazendo quando atropelou as vítimas. A defesa de Murielly não foi encontrada para comentar a decisão.