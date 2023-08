Empresário morre ao cair de mula na Romaria do Muquém

Idail Afonso Cordeiro morreu nesta quarta-feira (09), após cair de uma mula, a caminho de Niquelândia, onde participaria da Romaria do Muquém. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na GO-132, próximo a Colinas do Sul. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Idail era empresário e dono de uma loja de materiais de construção em Niquelândia.