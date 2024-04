Empresário que revendia peças de veículos roubadas é preso

A Polícia Civil prendeu um conhecido empresário do ramo de revendas de peças usadas de carros e caminhões de Goianésia suspeito de fazer parte de uma quadrilha, atuante em vários estados, especializada em furto e roubo de veículos. Segundo as investigações, o homem utilizava da empresa que tinha para adulterar e revender as peças originadas do crime.

O homem é investigado desde janeiro deste ano, quando vendeu uma plataforma mecânica roubada para outro empresário da região. Na ocasião, a máquina foi apreendida e o empresário foi preso por posse ilegal de arma de fogo. Ele chegou a ameaçar um policial civil de morte por tê-lo prendido pela arma encontrada.

Durante as diligências foram encontrados e apreendidos, confirmando as investigações, seis caminhões, um chassi de de caminhão e uma caminhonete, todos com sinais de identificação adulterados, além de um motor produto de roubo.

Um comparsa (responsável em adquirir a referida plataforma e adulterar as plaquetas de identificação e sua documentação) encontra-se foragido em São Paulo.

Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em Anápolis e Goianésia.