Empresas perdem R$ 1,5 milhão no golpe da falsa venda de gado

A Polícia Civil deflagrou, nesta semana, uma operação para apurar a falsa venda de gados. Duas empresas de Goiás foram vítimas e perderam R$ 1,5 milhão no golpe aplicado por uma associação criminosa do Mato Grosso que atuava em todo o País. O grupo aplicou o golpe na negociação de 650 animais. No total, foram realizados seis depósitos no valor de R$ 250 mil.

A operação contou com ação conjunta das polícias de Goiás e do Mato Grosso. Foram cumpridos 61 mandados de busca e apreensão e 57 de prisão. Além disso, 830 contas bancárias foram bloqueadas. Segundo o delegado responsável pelo caso, Leonardo Pires, o grupo enganava tanto o comprador como o vendedor. Eles exploravam a precariedade do sinal de internet nas zonas rurais, em que parte da transação era desenvolvida. Após manter contato com vasta lista de corretores de gado, o golpista intermediava a venda, se apresentando ao real proprietário dos animais como devedor do comprador.