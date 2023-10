Empresas suspeitas de sonegar R$ 20 milhões são alvos da PC

As investigações comprovam que as mercadorias tinham origem nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e eram transportadas com documentos falsos



Por Redação Tribuna do Planalto em 26/10/2023 - 15:11



Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, além das quebras de sigilo fiscal das empresas investigadas. Foto: Polícia Civil