Empréstimo para Prefeitura de R$ 710 milhões é aprovado

O plenário aprovou hoje, 26, por maioria de votos, em primeira votação matéria do Executivo que autoriza a Prefeitura contratar operação de crédito com o Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 710 milhões.

Segundo a proposta, os recursos serão divididos nas áreas de educação (R$ 20.163.407,95), saúde (R$ 49.500.000,00), obras de infraestrutura, como reconstrução asfáltica, construções de pontes, reformas de praças (R$ 640.336.592,05).

Os vereadores Sargento Novandir (Avante) e Kátia Maria (PT) pediram vista do projeto, mas tiveram negativa da maioria dos parlamentares.

Kátia afirmou que não houve um debate transparente com a sociedade sobre o empréstimo, que em algum momento será cobrado dos goianienses.

A vereadora Gabriela Rodart (PTB) afirmou que a matéria está sendo discutida na última semana do ano e que o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) se furtou de discutir com a população.

Lucas Kitão (PSD) destacou que sequer os vereadores estão podendo analisar o projeto, já que os pedidos de vista foram negados. “Somos avalistas desse empréstimo e a sociedade vai saber quem disse sim para uma ação sem planejamento”, disse, apontando que está em discussão a volta da “taxa de iluminação, taxa de lixo, aumento de imposto que vão cair na conta do cidadão”. “A dívida vai ficar para o cidadão pagar daqui uns dois anos”, emendou Igor Franco (Solidariedade).

“O prefeito declarou que a saúde financeira do Município está ótima, então porque aprovarmos um empréstimo de forma açodada, no apagar das luzes de 2023, um volume grande como esse de dinheiro, sem saber os juros que serão aplicados?”, questionou o vereador Willian Veloso(PL).

Foi apresentada emenda pela vereadora Kátia, condicionando à autorização do poder Legislativo qualquer alteração, como exclusão ou inclusão de obras às listadas no anexo do projeto em discussão. A emenda foi rejeitada por 16 votos contra 9.

A proposta foi aprovada pela maioria dos 28 vereadores presentes. Os votos em contrário foram Katia, Aava Santiago, Welton Lemes, Bill Guerra, Markin Goyá, Gabriela Rodart, Willian Veloso, Paulo Magalhães, Lucas Kitão e Igor Franco.

O projeto segue agora para a Comissão de Finanças e Orçamento, antes da última votação em plenário.

Fonte: Câmara Municipal de Goiânia