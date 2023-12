Encantos do Planalto Central é nova Região Turística de Goiás

O Governo de Goiás, por meio da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), anunciou, na sexta-feira, 8, a criação de uma nova região turística: Encantos do Planalto Central. A 12ª região no Mapa do Turismo reúne oito municípios próximos ao Distrito Federal: Abadiânia, Alexânia, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo e Planaltina. O ato foi formalizado entre representantes das prefeituras e da iniciativa privada, que elegeram a diretoria do Fórum Regional de Turismo.

O território abriga diversos atrativos naturais e culturais, como a maior praia artificial da América do Sul, no lago Corumbá IV, o maior clube de pesca esportiva do país e a única propriedade rural do ex-presidente Juscelino Kubitschek, em Luziânia; o maior domo de cristal lemuriano do planeta, em Cristalina; a maior cachoeira acessível do país com seus 168 metros – Salto do Itiquira – em Formosa; a capital do artesanato goiano, em Olhos D’Água, distrito de Alexânia; além de hotéis fazenda e farta gastronomia regional.

Segundo o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, a iniciativa traz uma nova imagem para a chamada “região do Entorno”, que muitas vezes foi tratada de forma pejorativa. “Através do turismo, podemos divulgar as belezas, o que esses municípios têm de melhor e, com o fomento à atividade e promoção turística, contribuir com a Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal, criada pelo governador Ronaldo Caiado, que tem atuado em prol do fortalecimento da economia, com geração de emprego e renda”, completou.

O coordenador de estruturação de destinos da Goiás Turismo e interlocutor do Programa de Regionalização do Ministério do Turismo em Goiás, Luciano Guimarães, destacou que o engajamento dos municípios envolvidos foi fundamental para a concretização do projeto. “Estamos felizes com essa maturidade dos gestores e empresários a ponto de se unirem para fortalecer um território que já nasce grande pelo fato de estar entre duas capitais, Goiânia e Brasília”, destacou.

Nova configuração

Com a criação da Região Encantos do Planalto Central, Goiás passa a contar com 12 regiões turísticas. A Goiás Turismo e os municípios optaram, também, por alterar os nomes de duas regiões. Com as mudanças, o Mapa do Turismo de Goiás será composto pelas regiões: Chapada dos Veadeiros; Chapada das Emas; Estrada de Ferro; Águas Quentes; Lagos do Paranaíba; Negócios e Tradições; Pegadas no Cerrado, Vale da Serra da Mesa; Vale do Araguaia; Terra Ronca (antiga Águas e Cavernas do Cerrado); do Ouro (antiga Ouro e Cristais) e Encantos do Planalto Central.