Enem 2022 tem início neste domingo

Milhares de estudantes goianos realizam, a partir deste domingo, 13, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Neste primeiro dia, os participantes das versões impressa e digital do exame responderão questões de Linguagens e Ciências Humanas e farão a prova de Redação.

Os locais de prova já estão disponíveis para consulta na Página do Participante. Para acessá-lo, o candidato deve informar o número do CPF e a senha cadastrada no ato da inscrição.

No domingo, 13, os portões dos locais de prova serão abertos às 12h, horário de Brasília, e fechados às 13h. Conforme previsto no edital do Exame, o acesso à sala de provas só será permitido com a apresentação de documento de identificação com foto. Serão aceitos documento de identidade (RG), Carteira de Habilitação (CNH) e passaporte, além de documentos digitais (e-Título, CNH digital e RG digital), apresentados nos respectivos aplicativos.

A prova deve ser realizada com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Canetas em material não transparente, lápis, lapiseira e borrachas não poderão ser utilizados e deverão ser armazenados no envelope porta-objetos fornecido no ingresso à sala de prova.

Os candidatos também não poderão utilizar, durante a realização da prova, nenhum dispositivo eletrônico. Relógios de qualquer tipo, telefones celulares, tablets, calculadoras, pen drives, gravadores, chaves com alarmes, fones de ouvido e/ou qualquer outro transmissor ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens deverão ser desativados, desligados e armazenados no envelope porta-objetos.

Segundo dia de provas

No dia 20 de novembro, os participantes retornarão aos locais de prova para a realização das provas de Matemática e Ciências da Natureza. A aplicação neste segundo dia terá 5 horas de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início do exame.

Preparação

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc), por meio do programa Goiás Bem no Enem, intensificou as ações preparatórias para o Enem 2022. Além das atividades regulares, realizadas em sala de aula no decorrer do ano letivo, foram disponibilizadas listas de exercícios, dicas de leitura e aulões semanais para os estudantes do Ensino Médio.

Os conteúdos estão à disposição dos alunos de forma on-line, podendo ser acessados no Portal NetEscola e no canal do Goiás Bem no Enem no YouTube. A cada semana, novos materiais são postados, seguindo o cronograma do programa e a matriz de referência do Enem.