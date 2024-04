Enem dos Concursos: interessados devem reforçar estudos

O Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como Enem dos Concursos, será realizado no dia 5 de maio. Foram mais de 2,5 milhões de inscritos para 6.640 vagas. Com o prazo se afunilando, é hora dos concurseiros reforçarem os estudos e a melhor forma para se preparar bem é criar um cronograma de estudos.

É o que está fazendo o empreender e concurseiro Diego Dias Pereira. Ele revisa o conteúdo a cada semana para fixar bem os assuntos e faz um simulado há cada 15 dias. Com isso, o estudante vê as falhas e reforça o estudo no conteúdo com maior dificuldade. Questionado sobre a grande concorrência, Diego Dias disse que ele só precisa de uma vaga e que vai fazer de tudo para ter um bom resultado.

O professor de Língua Portuguesa e especialista em concursos Carlos André dá dicas de como otimizar o tempo e conseguir revisar bem todos os conteúdos. Segundo o especialista, uma boa estratégia é priorizar os eixos com maior peso na especialidade escolhida, focando nos conteúdos relacionados nas tabelas que terão maior impacto no número de questões. A análise das vagas e concorrência também é importante na tomada de decisão.

A Língua Portuguesa aparece apenas na modalidade intermediário, que exige o nível médio e técnico. O professor diz que ela terá peso importante para a prova. Na visão dele, os conhecimentos linguísticos, para além da produção textual, são fundamentais para forjar competências e habilidades. A ausência do idioma nas outras modalidades do CNU é criticada pelo especialista. Ele, inclusive, encabeça um movimento nacional de linguistas.

O movimento teve adesão da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Goiás (OAB-GO) e da Academia Goiana de Letras. No dia 5 de dezembro de 2023, o Pisa, (sigla em inglês para Programa Internacional de Avaliação de Estudantes que avalia a educação em 81 países), mostrou que entre 2018 e 2022, os alunos brasileiros ficaram abaixo da média da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) em leitura, com 26%, mostrando fragilidade da educação.

O professor lembra que é preciso dedicar um tempo também para se preparar para a redação. O texto dissertativo é composto por três etapas principais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Além de fazer várias redações de variados temas, ele explica algumas estratégias que podem ser eficientes.

Os candidatos inscritos no Concurso Público Nacional Unificado já podem consultar os horários de abertura dos portões e locais de aplicação das provas, que vão acontecer daqui um mês, no dia 5 de maio.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, os portões serão abertos às 7h30 (horário de Brasília) e fechados, pontualmente, às 8h30. A prova terá início às 9h, com duração de duas horas e trinta minutos.

Já no turno vespertino, os portões abrirão às 13h e fecharão às 14h. O início da aplicação das provas será às 14h30 e o tempo de duração será de três horas e trinta minutos. Os inscritos devem se atentar aos horários para evitar atrasos e imprevistos para o chamado Enem dos Concursos.

As provas serão aplicadas simultaneamente em 228 cidades em todas as unidades da federação, com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação, para seleção de novos servidores públicos. Na última semana, mais oito cidades foram incluídas. Todas de Goiás. São os municípios de Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina e Valparaíso de Goiás.

Pela manhã, os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7) responderão 20 questões objetivas de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para o bloco de nível médio (bloco 8), a manhã será dedicada a 20 questões objetivas de múltipla escolha, além de uma redação.

Já à tarde, os candidatos dos blocos de nível superior responderão a 50 questões objetivas de múltipla escolha, de conhecimentos específicos. Enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas de múltipla escolha. As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas.

Resultado

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação está prevista para 3 de junho. Já a divulgação final dos resultados deve ocorrer em 30 de julho. No dia 5 de agosto, o governo federal iniciará a convocação dos aprovados para posse e cursos de formação.