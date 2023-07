Enfermeiro é preso suspeito de abusar de paciente

Um enfermeiro foi preso, em Santa Helena de Goiás, suspeito de abusar sexualmente de uma paciente durante atendimento prestado no Hospital Municipal de Rio Verde. De acordo com a Polícia Civil, que cumpriu o mandado de prisão, na época do crime, o homem era técnico em enfermagem.

De acordo com as investigações, a vítima deu entrada na unidade de saúde após tentar tirar a própria vida. Aos policiais, ela relatou que no momento em que estava sob influência de fortes medicações, o homem a cobriu com um lençol e a estuprou. Ela disse que não conseguiu se defender, justamente por estar sedada.

Um exame de corpo de delito foi realizado e constatou que mulher apresentava lesões e DNA de origem masculina.

A pena pelo crime de estupro de vulnerável é de 8 a 15 de anos de prisão. O homem está à disposição da Justiça.