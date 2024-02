Equatorial Goiás lança projeto Chuveiro Eficiente

A Equatorial Goiás está lançando no Estado o projeto Chuveiro Eficiente. Neste ano a previsão é substituir 2 mil chuveiros antigos pelos equipamentos novos, que consomem 50% menos energia. Esta é mais uma ação da companhia que visa a estimular a economia de energia.

O Chuveiro Eficiente é uma forma de aquecimento de água para banho sustentável, ou seja, preserva o meio ambiente e promove menor consumo de energia elétrica. Ele garante o reaproveitamento do calor pelo contato indireto entre a água do banho (quente) e a água da caixa (fria). Um eficiente trocador de calor faz com que a água fria da caixa chegue ao chuveiro pré-aquecida, proporcionando economia, conforto e bem-estar.

O coordenador de projetos de eficiência energética da Equatorial Goiás, Adriano Faria, informa que, com essa nova tecnologia, em um ano os clientes beneficiados vão economizar 329 MWh, o equivalente ao consumo médio brasileiro de 183 residências, o que representa R$ 227 mil a menos em suas contas de energia. “Além disso, haverá uma redução de demanda na ponta de 100 kW, o que significa um alívio no sistema nos horários de pico e mais estabilidade no fornecimento de energia.”

Para a instalação do equipamento não é necessário qualquer tipo de obra ou quebra de estrutura ou paredes. Além disso, não há risco de choque elétrico e também não reaproveita a água utilizada no banho. O equipamento funciona com um tapete antiderrapante e acompanha ducha com várias temperaturas.

As trocas desses equipamentos são realizadas por equipes formadas por uma dupla de profissionais, sendo um homem e uma mulher, devidamente uniformizados e capacitados para o trabalho. Esse método repercute positivamente entre os beneficiados, que se sentem mais à vontade, em alguns casos, quando mulheres estão em casa sozinhas e preferem ser atendidas por uma profissional.

Além da troca dos chuveiros, também será realizada a troca de até 5 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que têm alto consumo de energia, por outras de LED, que são mais econômicas. Ao final da instalação dos equipamentos, os profissionais recolhem o chuveiro antigo e as lâmpadas para que sejam descartados da forma correta. O descarte será feito por empresas que possuem as licenças e procedimentos conforme legislação e protocolos ambientais vigentes

A instalação do chuveiro eficiente será realizada em bairros de alta vulnerabilidade social e que atendam os pré-requisitos necessários para a instalação dos equipamentos com as condições técnicas e de espaço necessários. Os clientes beneficiados precisam ser residenciais e estar com o cadastro atualizado na Equatorial Goiás.