Equipe da Escola do Futuro de Goiás vence desafio de inovação na Campus Party Brasília

Com uma solução inovadora para segurança urbana, estudantes da Escola do Futuro de Goiás Sarah Kubitschek, em Santo Antônio do Descoberto, unidade do Governo de Goiás, conquistaram o primeiro lugar no desafio “Cidade Mais Segura”, realizado na 17ª edição da Campus Party Brasília (CPBR17). O grupo desenvolveu o DataPólis, uma plataforma baseada em inteligência artificial (IA) que analisa dados públicos e colaborativos para prever áreas de risco e fortalecer a segurança nas cidades.

“A Campus Party é um celeiro de talentos e ideias. Temos orgulho de ver nossos alunos se destacando em nível nacional, como aconteceu com a equipe de Santo Antônio do Descoberto. Isso mostra que o investimento em educação tecnológica está gerando resultados concretos e transformando vidas”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto.

A competição reuniu mais de 740 inscritos em três modalidades. O desafio proposto às equipes era criar, em pouco mais de 48 horas, uma solução baseada em IA preditiva para o monitoramento e tratamento de desordens urbanas. Os participantes contaram com mentorias especializadas e palestras técnicas sobre pesquisa de problemas, modelagem, prototipação, validação e comunicação de soluções.

A equipe vencedora é formada por Deborah Loiola (negócio e gestão), Gabriela Dourado e Tiago Alves (desenvolvedores), e Rayllandr Félix (design). Juntos, criaram uma plataforma que organiza e cruza informações georreferenciadas de serviços públicos e da população para identificar padrões de risco.

“A nossa plataforma agrupa e classifica dados de forma preditiva, permitindo às autoridades agirem de forma mais estratégica. Tudo é feito com o apoio de IA e georreferenciamento avançado, com foco na prevenção de crimes e no fortalecimento da segurança pública”, explica Deborah, líder do time.

O protótipo inclui também o Bot Cidadão 24h, um canal digital para que a população informe ocorrências em tempo real. As informações são organizadas e analisadas automaticamente pelo Radar Urbano, módulo de IA da plataforma, gerando mapas de calor que auxiliam na tomada de decisão dos órgãos de segurança.

“Focamos em desenvolver algo original, criativo e com impacto real. A ideia é dar continuidade ao DataPólis e aplicá-lo em cidades que buscam soluções tecnológicas para segurança urbana”, completa a estudante.

As Escolas do Futuro de Goiás são unidades profissionalizantes do Governo de Goiás, mantidas pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e geridas, desde 2021, pela Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG).

