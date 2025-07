Erro humano pode ter contribuído para acidente de avião na Coreia da Sul

As primeiras conclusões da investigação oficial sobre o trágico acidente de avião da Jeju Air, ocorrido em dezembro de 2024 na Coreia do Sul, apontam que uma possível falha humana contribuiu para a queda da aeronave. Segundo relatório preliminar divulgado nesta terça-feira (22), os pilotos desligaram o motor menos danificado do avião momentos antes da aterrissagem, mesmo após ambos os motores terem sofrido colisões com aves.

O relatório técnico, conduzido por uma equipe multilateral liderada pela Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários e de Aviação da Coreia do Sul, foi obtido pela agência Associated Press e citado pela Euronews. A análise revelou que o motor direito sofreu danos mais severos após ser atingido e engolido pelas chamas, enquanto o motor esquerdo, menos comprometido, foi desligado manualmente pelos pilotos.

A decisão provocou questionamentos imediatos por parte das famílias das vítimas e de sindicatos de pilotos civis. Eles acusam as autoridades de tentarem transferir a responsabilidade pelo desastre para os profissionais da cabine, que morreram no acidente. “Os 6.500 pilotos das companhias aéreas civis não conseguem conter sua indignação diante das alegações absurdas do Conselho, que perdeu sua imparcialidade”, declarou a Aliança dos Sindicatos de Pilotos Coreanos em nota oficial.

O acidente, considerado o mais grave da aviação sul-coreana em décadas, aconteceu em 29 de dezembro de 2024. O Boeing 737-800 da Jeju Air tentava pousar no Aeroporto Internacional de Muan, no sul do país, quando aterrissou de barriga para cima, sem o trem de pouso acionado. A aeronave ultrapassou a pista, colidiu com uma barreira de concreto e pegou fogo. Das 183 pessoas a bordo, apenas duas sobreviveram.

As autoridades admitiram que as caixas-pretas da aeronave deixaram de gravar cerca de quatro minutos antes do impacto, o que dificulta a apuração completa do ocorrido. Mesmo assim, o relatório baseia suas conclusões nos dados registrados antes da falha dos dispositivos.

A coletiva de imprensa para apresentação oficial do relatório sobre o acidente de avião na Coreia da Sul , inicialmente marcada para o último sábado, foi cancelada após protestos de familiares das vítimas, que foram informados previamente sobre as conclusões.

As famílias e os sindicatos exigem a divulgação completa dos dados da caixa-preta e maior transparência no processo. Até o momento, a investigação continua em andamento e o governo sul-coreano ainda não se pronunciou oficialmente sobre as críticas recebidas.

Leia também:

Papa expressa pesar por vítimas de queda de avião em Bangladesh