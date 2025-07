Papa expressa pesar por vítimas de queda de avião em Bangladesh

O Papa Leão XIV manifestou profunda tristeza pelas vítimas da queda de um avião ocorrida na segunda-feira (21) em um campus universitário e escolar na cidade de Daca, capital de Bangladesh. A mensagem do pontífice foi divulgada nesta terça-feira (22) por meio de telegrama assinado pelo Secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, e publicado no Boletim da Santa Sé.

De acordo com as autoridades locais, pelo menos 31 pessoas morreram, a maioria delas crianças que estudavam na Milestone School and College, atingida diretamente pela queda da aeronave. Outras 88 pessoas ficaram feridas, muitas com queimaduras graves, e estão hospitalizadas.

O avião — um jato de treinamento F-7 BGI da Força Aérea de Bangladesh — caiu logo após decolar da base aérea de Kurmitola, às 13h06 (horário local), durante uma missão de rotina. A bordo estava apenas o piloto, que também morreu no acidente. Investigações iniciais apontam falha mecânica como possível causa do desastre.

“Sua Santidade o Papa Leão XIV ficou profundamente triste ao saber da perda de vidas causada pela queda do avião da força aérea em Daca, envolvendo alunos da Milestone School and College, e confia os falecidos ao amor misericordioso do Todo-Poderoso”, diz a nota oficial do Vaticano. O Papa também expressou orações pelas famílias enlutadas e pelos feridos, e pediu bênçãos divinas de paz e força para todos os afetados.

O chefe do governo interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, declarou que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para apurar as causas do acidente. “A perda sofrida pela Força Aérea, alunos, pais, professores, funcionários e outros neste acidente é irreparável”, afirmou.

O governo decretou luto nacional por um dia. Bandeiras foram hasteadas a meio mastro, e orações especiais foram realizadas em escolas, templos e mesquitas por todo o país. Centenas de estudantes se reuniram do lado de fora das ruínas da escola na capital de Bangladesh, Daca, nesta terça-feira (22) para exigir respostas depois que um jato militar atingiu o campus, matando dezenas de crianças.