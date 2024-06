ESA ofertou quase 800h de cursos neste ano

A Escola Superior da Advocacia de Goiás fecha o primeiro semestre de 2024 com números expressivos de participação de advogados e estagiários nos cursos e demais atividades. De 1º de janeiro até o dia 20 de junho de 2024, a ESA-GO contabilizou um total de 778 horas de curso oferecidas. A quantidade de inscrições também atingiu um patamar notável: foram 11.791 inscrições registradas no período e 3.352 certificados emitidos. No interior, a ESA-GO atendeu presencialmente 49 cidades, abrangendo 43 subseções e 6 delegacias.

O balanço foi apresentado no sábado (22), no encerramento do 10º Colégio de Coordenadores da ESA-GO, realizado na sede da OAB-GO. Além da prestação de contas detalhada e apontamentos para melhorias, foram debatidos mecanismos para organização e execução de formações e cursos, a fim de evitar problemas logísticos e garantir a satisfação de todos os envolvidos. Foram discutidas estratégias pedagógicas e apresentada a estrutura do organograma da escola.

O vice-presidente acadêmico, Dyellber Fernando de Oliveira Araújo, anunciou futuras pós-graduações e convênios, com foco no exercício da advocacia. “Teremos pós-graduações em Direito Civil, Processo Civil, Direito Eleitoral e Partidário, e também uma em Advocacia Criminal. Estas serão voltadas principalmente para a advocacia jovem das subseções e abordarão temas variados, com módulos práticos”, explicou. Concluindo, mencionou a criação de uma pós-graduação em Advocacia Estratégica, cobrindo áreas como direito civil, penal e trabalhista, com uma série de módulos práticos.

Rodrigo Lustosa destacou que a ESA-GO decidiu renunciar à sua parte do lucro em cursos para devolvê-la à advocacia, reafirmando o compromisso da instituição com a transparência e a responsabilidade financeira.

Presidente da ESA-GO, Rodrigo Lustosa Victor destacou que a instituição decidiu renunciar à sua parte do lucro em cursos para devolvê-la à advocacia, reafirmando o compromisso da instituição com a transparência e a responsabilidade financeira. Ele ressaltou a importância da dedicação envolvida na realização dos projetos. “A governança da nossa escola é fundamental, e é assim que realizamos nossos projetos. É uma tarefa desafiadora, mas também muito gratificante”, disse Lustosa.

Além dos programas educativos, a OAB-GO e a ESA-GO continuarão o processo de inovação, com a 2ª edição da Incubadora de Novos Escritórios. A iniciativa visa apoiar a advocacia empreendedora, especialmente no interior do estado. Chrissia Pereira, coordenadora do projeto, apresentou a importância do projeto para a advocacia, mencionando os mais mil acessos em Goiânia.

Ela explicou que muitos advogados participaram do processo de incubação e receberam a metodologia adequada para desenvolver seus negócios. “Essa é uma trilha desafiadora e cara, mas com o apoio do Sebrae tem sido possível levar esse valor para as subseções e suas regiões”, comentou.