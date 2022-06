Escola de pós graduação médica é inaugurada no próximo mês, em Goiânia e oferece atendimento gratuito à população

Goiânia sediará oficialmente, mais uma unidade do Instituto de Pesquisa e Ensino Médico (IPEMED), a partir do dia 5 de julho. O instituto está presente em 11 capitais brasileiras e com atendimento gratuito à população. A inauguração acontece a partir das 19h, na avenida T-2, no Setor Bueno.

As atividades foram iniciadas na sede do IPEMED desde fevereiro deste ano e, em 2021, o atendimento era feito in loco na rede conveniada.

“Hoje, além de pacientes particulares, fazemos o atendimento gratuito à população por meio de cinco especialidades médicas: dermatologia, nutrologia, psiquiatria, endocrinologia e gastroenterologia”, ressalta o diretor do IPEMED-GO Ângelo Basile.

Segundo Ângelo, todas as unidades presentes nas 11 capitais brasileiras contam com ambulatórios próprios e estrutura moderna para além de abrigar as aulas práticas, permitir a realização de tais atendimentos médicos gratuitos que são feitos pelos alunos. “Temos oito turmas, cinco especialidades e todas com uma entrada mensal para atendimento social”, informa.

De acordo com dados do estudo da Demografia Médica no Brasil de 2020, feita pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Universidade de São Paulo (USP), que aponta sobre a população de médicos e seu exercício profissional, há 11.743 médicos distribuídos nos municípios do interior e grandes regiões do Centro-Oeste, sendo 5.448 no estado de Goiás.

Ângelo acredita que 40% dos médicos são generalistas e que essa condição tem como consequência a escassez quanto a oferta de certas especialidades médicas em muitas partes do Brasil.

O IPEMED é considerado uma das maiores referências de cursos de Pós-Graduação voltados para área da medicina no Brasil e com o propósito de mudar esse quadro, conta com um time de mais de 500 médicos professores, preceptores e coordenadores, formando ao longo dos anos mais de 13.500 médicos e oferecendo quase 430 mil atendimentos em seus laboratórios desde 2005.

Sobre a IPEMED

Em sua grade, a IPEMED, com foco em Educação Continuada, oferece dezenas de opções de cursos com certificação LATO SENSU, além de formatos de curta duração, aperfeiçoamento e fellowships. Conta ainda como um de seus diferenciais os cursos “Padrão Ouro”, com uma formação equiparável à residência médica.

A IPEMED foi a primeira instituição de ensino a receber a certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) – uma entidade governamental e sem fins lucrativos – e que dá destaque às entidades e instituições que oferecem qualidade de serviços voltados para a saúde, com foco no paciente.