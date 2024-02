Escola do Futuro de Goiás abre inscrições para curso técnico gratuito em Mídias Sociais

As cinco unidades da Escola do Futuro de Goiás estão com inscrições abertas para curso de nível médio em Mídias Sociais, na modalidade presencial, no período noturno. O curso gratuito tem duração de um ano e as inscrições são realizadas exclusivamente pelo site efg.org.br/editais, até 25 de fevereiro.

Podem se inscrever moradores do estado de Goiás, a partir de 16 anos, com ensino médio completo, ou que estejam cursando o segundo ou terceiro ano até o ato da matrícula. A seleção será realizada com base na média do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou na média das notas obtidas no último ano/série do ensino médio, ou equivalente, já cursado.

Estão disponíveis 150 vagas no total, sendo 30 vagas para cada uma das seguintes unidades: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. O curso passa pelas áreas de E-commerce, Mídias Sociais, Experiência do Usuário/Consumidor (UX), Criação de Conteúdo Digital e Marketing.

As Escolas do Futuro de Goiás são unidades do Governo de Goiás, ligadas à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e, desde 2021, são geridas pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG). Os resultados serão divulgados no dia 15 de março, e as aulas terão início no dia 18 de março.