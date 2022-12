Escola Gustav Ritter vai receber ajuda de construtora para sua revitalização

Há mais de 30 anos promovendo a cultura gratuitamente, o Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter é uma unidade de ensino e formação artística da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), onde funcionam os Núcleos de Música, Dança e Teatro. A organização sempre presenteia a população com apresentações culturais de alto nível, especialmente no período natalino com a realização de tradicionais cantatas.

Nesse ano, o Papai Noel resolveu retribuir à instituição por suas ações positivas. Fantasias à parte, o fato é que a organização irá receber 40 toneladas de brita da GPL Incorporadora como uma contribuição para a revitalização do estacionamento de sua sede no Setor Campinas.

A doação se deu pela admiração da empresa ao trabalho da instituição, por seu legado cultural ao promover o acesso democrático à formação artísticas para a população, cujos alunos têm representado com brilhantismo o Estado de Goiás em mostras nacionais e internacionais, conta a coordenadora de Marketing da GPL, Monique Soares. “A gente já queria apoiar a escola antes, então surgiu a ideia da cantata e o evento ‘Cantos e Encantos de Natal’ tomou forma”, conta.

Uma amostra dos talentos lapidados pela instituição foi conferida no sábado, 10 de dezembro, no evento “Cantos e Encantos de Natal”, no Setor Oeste. Os músicos formados pela instituição fizeram apresentação de um duo de piano e flauta. Também, 20 vozes encantaram o público com uma cantata aos presentes e entoaram canções seculares e sacras, bem como de MPB e relacionadas ao Natal.

A organização do evento foi da GPL Incorporadora no estande do Alma Home Senses e ofereceu ainda contação de histórias com o Papai Noel, oficinas de biscoitos natalinos, pinturas faciais, muita brincadeira e diversão. Ampliando a solidariedade através das artes, o evento, que teve entrada gratuita, arrecadou brinquedos, novos e usados em bom estado, para doação à crianças de famílias em vulnerabilidade social, o que vai levar a felicidade a mais pessoas neste final de ano.