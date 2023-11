Escola municipal recebe programa Trabalho, Justiça e Cidadania, do TRT

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), realiza hoje e amanhã, na Escola Municipal Virgínia Gomes Pereira, no Bairro Santo Hilário, o programa Trabalho, Justiça e Cidadania. O projeto tem como objetivo levar noções básicas sobre direitos fundamentais a estudantes da rede pública do ensino básico pelo país.

Por meio do programa, que é uma iniciativa da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), magistrados, membros do Ministério Público, advogados, professores de Direito e servidores do Judiciário levam noções básicas de direitos fundamentais, direito do trabalho, direito da criança e do adolescente, direito do consumidor, direito penal, ética e cidadania em escolas, para estudantes, famílias e toda a comunidade escolar.

Na sexta-feira, a programação será voltada para os estudantes da instituição e contará com rodas de conversa, apresentação de teatro e lanche. No sábado, as atividades serão abertas a alunos e familiares, de 14 a 24 anos, e contará com cadastramento no Programa Jovem Aprendiz, oficinas sobre construção de currículo e postura em entrevistas de emprego, treinamento de primeiros socorros e combate a incêndios com equipe do Corpo de Bombeiros.