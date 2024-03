Escritório de Silvye Alves é invadido pela 3ª vez

O escritório da deputada federal Silvye Alves (UB) foi invadido pela terceira vez em menos de quatro meses. Localizado em Goiânia, a ocorrência foi registrada na última segunda-feira (11). Segundo a assessoria da parlamentar, o criminoso furtou a bolsa de uma das assessoras e o celular do escritório.

A equipe da parlamentar detalhou que na bolsa da servidora, havia um fone de celular que tem rastreador, o que deve ajudar na localização do suspeito. Câmeras de segurança instaladas no escritório também devem auxiliar na identificação do autor do crime. As polícias Militar, Científica e Federal estiveram no escritório.

O primeiro arrombamento aconteceu no dia 30 de novembro do ano passado. O segundo, há menos de um mês, na semana de carnaval.