Especialistas em tecnologia dão as bases da educação do futuro

A Megasoft se reuniu com cerca de 120 representantes de prefeituras e secretarias de educação municipais em evento que tratou sobre as tecnologias educacionais, na última terça-feira, 16. O encontro contou com parceria da Microsoft e a Big Brain, a empresa recebeu em sua sede especialistas e representantes do ensino público municipal. No evento foram preparados ambientes de realidade virtual e uma sala de Minecraft com simulação pedagógica da linguagem de programação.

Para Erivelton Melo, diretor jurídico e comercial da Megasoft, o encontro foi uma oportunidade de levar aos profissionais de educação e secretários ferramentas de aprimoramento do trabalho na educação que proporcionam desenvolvimento efetivo do aluno. “A tecnologia traz a proximidade com o conhecimento. Hoje não falamos mais em distância, mas sim em acesso à internet e uma vez que temos essa facilidade, temos acesso ao conteúdo. Uma vez que temos a ferramenta que trabalha o conteúdo de maneira a absorver melhor o que está disposto, começamos a mostrar igualdade entre os diversos municípios do Brasil”, afirma Erivelton.

O especialista em educação da Megasoft, Amarilcio Pereira, explanou sobre o tema “Desafios educacionais pós-pandemia” e segundo ele, o acesso à internet ainda é um grande problema na expansão da tecnologia educacional. “Existem famílias, onde há pelo menos cinco pessoas para apenas um celular e isso dificulta o acesso. Se houver políticas públicas que atendam famílias carentes, veremos a tecnologia expandir de forma surpreendente”, afirma.

Ceo da Brainz Group (Big Brain), Sidney Drobnievski ressaltou que o evento oportunizou conhecer o cenário educacional de Goiás. Para ele, o sucesso do evento se deve à consolidação da Megasoft no Estado, fator determinante para a aceleração do processo de divulgação do projeto de divulgação da transformação digital. “Presenciar um evento lotado como este é extremamente gratificante. Aqui conseguimos identificar a necessidade das secretarias de educação na busca por transformação digital e isso reforça nosso propósito que é empoderar ambientes de aprendizagem”, ressalta.

Para Arioston Rodrigues, ceo da Big Brain, as discussões que surgiram no evento demonstraram comprometimento por parte dos municípios e seus representantes, que se posicionaram de forma favorável à abordagem pedagógica favorável ao processo de ensino-aprendizagem. “Na parceria firmada, a Megasoft tem a solução de gestão que apoia o coordenador e a Big Brain entra com o suporte aos alunos no seu dia a dia. Isso é muito oportuno para o interesse que podemos presenciar hoje, com um evento lotado”, afirma o diretor.