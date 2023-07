Estado deve ampliar incentivos, defende advogada

Um setor em franco crescimento, que ultrapassa 2 milhões de sistemas solares fotovoltaicos instalados em telhados, fachadas e terrenos, o mercado de energia solar precisa de incentivos governamentais para crescer em toda a sua potencialidade. A análise é da advogada especialista em Direito de Energia e vice-presidente da Comissão Especial de Direito de Energia da OAB-GO, Thawane Larissa.

Uma das frentes em que esse apoio governamental deve ocorrer é na forma de incentivos e subvenções. “É necessário atenção na redução de impostos, isenções fiscais, subsídios e programas de financiamento específicos para a energia solar”, defende Thawane. Isso, sem deixar de lado os investimentos em infraestrutura, necessários para acomodar a crescente capacidade de geração solar.

Por outro lado, a advogada chama a atenção para a necessidade de investimento em programas de capacitação e formação técnica, para garantir a disponibilidade de mão de obra qualificada, um dos gargalos apontados por vários outros setores empresariais. “Treinamentos e cursos específicos para projetos de energia solar podem atrair mais profissionais para a área e impulsionar o crescimento do setor. Bem como mais investimentos em pesquisa e no desenvolvimento de novas tecnologias”, propõe a especialista.

Ela acredita que ao abordar esses pontos, Goiás poderá criar um ambiente favorável para o crescimento contínuo do setor de energia solar, aproveitando todo o seu potencial de energia limpa e renovável.

Expansão

Segundo Thawane Larissa, há muito mercado ainda para ser expandido em Goiás. “Em estados mais adiantados neste mercado, já se fala em números para daqui a sete anos, mas para termos uma projeção para 2030 é necessário considerar que o setor sofre com algumas barreiras e com o preconceito de que é um mercado somente para pessoas ricas, o que não é o caso”, defende.

Desde meados de 2010, o mercado de energia solar passa por uma evolução constante e crescente. Mudanças na tributação e popularização dos preços dos módulos fotovoltaicos fizeram a instalação de novos sistemas de energia solar disparar em Goiás. Somente neste ano, foram instaladas 16 mil usinas de energia fotovoltaica no estado, que já soma um total de 86 mil usinas instaladas em residências, comércio, indústria e no campo.

Em um ano, foram mais de 20 mil novos consumidores usufruindo da energia vinda do Sol. O que totaliza 110 mil goianos usuários de energia fotovoltaica. Esses números colocam Goiás em sétimo lugar na geração e distribuição de energia solar. Os dados são da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). O município líder no mercado de geração e distribuição solar em Goiás é Goiânia, com 173 MW de capacidade instalada. Anápolis, Rio Verde e Aparecida de Goiânia são as outras cidades que superam 50 MW de potência operacional.