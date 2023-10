Estados aumentam ICMS sobre gasolina, diesel e gás de cozinha

É bom preparar o bolso. Os secretários das Fazendas dos estados e do Distrito Federal decidiram aprovar o aumento de 12,5% nas alíquotas do ICMS da gasolina, do diesel e do gás de cozinha a partir de 1º de fevereiro de 2024.

Segundo o Comitê Nacional de Secretários de Estado da Fazenda, o aumento considera a atualização pela inflação no período de novembro de 2021, quando a base de incidência do imposto foi fixada conforme valores médios de venda.

Os novos valores terão vigência até o final do ano que vem. Dessa forma, os valores do imposto vão aumentar para:

gasolina: R$ 1,3721 por litro;

diesel: R$ 1,0635 por litro;

gás de cozinha: R$ 1,4139 por kg. Atualmente, as alíquotas são de: