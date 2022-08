Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos para professores

O Instituto iungo – idealizado pelo Instituto MRV, a Faculdade de Educação da USP e o Núcleo de Pesquisas em Novas Arquiteturas Pedagógicas da universidade (NAP/USP) lançam a segunda edição do programa Ativar! Metodologias Ativas por WhatsApp. As inscrições vão até o dia 31 de agosto de 2022.

São cinco cursos, cada um com carga horária de 40 horas e duração de oito semanas, totalmente on-line. Cada curso tem 200 vagas nas áreas de Humanidades, Linguagens, Ciências, Projetos de Vida e Novas Arquiteturas Pedagógicas.

“Acreditamos muito neste formato inovador de formação, que amplia o acesso de professores de todo o Brasil a um conteúdo de qualidade e com uma dinâmica colaborativa. Isso só é possível pelo trabalho competente de formação de professores realizado pela Faculdade de Educação da USP e pelo NAP-USP”, explica Paulo Andrade, diretor de educação do Instituto iungo. “A primeira edição do ATIVAR! teve um retorno muito positivo dos cursistas, especialmente pela flexibilidade do WhatsApp e pela proposta mão na massa, com projetos realizados com orientação dos professores e tutores da USP”, completa Paulo.

Ana Maria Laureano Ribeiro, de São José dos Campos (SP), fez o curso ATIVAR! Projetos de Vida. Ela conta que se surpreendeu com o ATIVAR!, sua primeira experiência com formação via WhatsApp. “Foi diferente, dinâmico e muito bom porque realmente consegui estudar, aprender, refletir sobre a prática e colocar os aprendizados em prática. Os vídeos curtos foram objetivos e despertaram o interesse pela leitura da obra completa”, explica Ana Maria.

Além do WhatsApp, outros diferentes meios digitais são usados durante os cursos para realizar o encontro semanal ao vivo de uma hora entre os cursistas e tutores, possibilitando interações e troca de experiências com professores de todo o país.

“Nos cursos, aliamos a teoria à prática. Os educadores vivenciam aulas baseadas em Metodologias Ativas de Aprendizagem, com trabalho colaborativo, atividades mão na massa, uso de situações-problema e interdisciplinaridade. E eles fazem isso refletindo sobre suas práticas, sua própria realidade, o que torna o processo de aprendizagem mais relevante do que analisar apenas situações fictícias”, afirma Ulisses Araújo, coordenador científico do NAP/USP.

Podem se inscrever educadores de escolas de todo o Brasil. Para os cursos de Humanidades, Ciências e Linguagens podem se candidatar professores que atuem nesses campos do conhecimento em sala de aula no Ensino Médio e Ensino Fundamental 2 (6° ao 9° anos). Já para os cursos sobre Projetos de vida e Novas arquiteturas pedagógicas são aceitas inscrições de gestores escolares e professores de todas as áreas de conhecimento de Ensino Médio e Ensino Fundamental 1 e 2.

Ao final do curso, os concluintes recebem certificado da USP de 40 horas e passam a fazer parte de uma rede de educadores de todo o território nacional, com a qual podem trocar experiências e conhecimento para seguir se desenvolvendo.

Para mais informações e inscrições, o público pode acessar o site repensandocurriculo.org