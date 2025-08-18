Estudantes goianos têm 222 vagas de estágio abertas

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE está com 222 vagas de estágio abertas no estado de Goiás. As áreas com maior número de oportunidades são administrativa (59 vagas), ensino médio (53), educação (26), campo do direito (16) e contabilidade (14).

Também há vagas para cursos como informática (10), marketing (9), comunicação (2), construção civil (2), saúde (4), farmácia (2), design (2), arquitetura e urbanismo (4), psicologia (2), técnico em administração (6), entre outros.

As oportunidades contemplam estudantes de níveis médio, técnico e superior e envolvem uma variedade de áreas, incluindo nutrição, elétrica e eletrônica, produção mecânica, secretariado, turismo, moda, economia, indústria, meio ambiente, alimentos e pós-graduação.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo portal www.ciee.org.br, ou presencialmente em uma das unidades do CIEE em Goiás, como Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Itumbiara, Catalão, Jataí, entre outras.