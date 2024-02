Estudo da UFG alerta para uso de suplementos sem orientação profissional por atletas

Um estudo realizado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) revelou que 90% dos triatletas amadores fazem uso de suplementos alimentares, sendo que 25% deles admitem não receber orientação nutricional profissional. A pesquisa, conduzida na Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, destaca a preocupação com a segurança e eficácia desses produtos quando consumidos sem supervisão adequada, ressaltando a necessidade de uma abordagem mais informada por parte dos profissionais de saúde, especialmente nutricionistas.

Publicado na BMC Research Notes, o estudo é resultado do trabalho de Vinnycius Nunes de Oliveira, graduado em Educação Física na UFG. A pesquisa, que contou com a colaboração de pesquisadores de outras universidades, destaca a importância do Programa de Iniciação à Pesquisa na formação acadêmica dos estudantes e ressalta a relevância de uma abordagem responsável no uso de suplementos alimentares, principalmente em esportes como o triatlo, que demanda alto condicionamento físico.