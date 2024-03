Ex de Susana Vieira abre pit-dog e lamenta falta de movimento

O ator Sandro Pedroso, de 40 anos, ex-companheiro da atriz global Suzana Vieira decidiu abrir em Goiás um pit-dog. A cidade escolhida foi Anápolis. Ao que tudo parece, segundo o que ele publicou nas redes sociais, a inauguração foi feita na noite de segunda-feira (11) mas nenhum cliente apareceu.

“Estou um pouco sumido das minhas redes sociais, porque juntei todo o dinheiro que eu tinha e com ajuda de poucos amigos, montei um “Pit Dog” assim que chamamos um bom lanche aqui no Goiás! Mas acabou que não veio nenhum cliente na inauguração… Mas assim, estou desanimado hoje… Mas não perco a fé”.

Nos comentários, ele recebeu o apoio de outros colegas atores o animando e desejando sucesso no novo empreendimento.

Sandro Pedroso namorou com a atriz Susana Vieira em 2009, ele estreou na TV em ‘Fina Estampa’ (2011), Sandro integrou o elenco da novela ‘Pecado Mortal’ e do reality ‘A Fazenda’, ambos na Record. Em 2015, começou a namorar Jéssica Costa, filha do sertanejo Leonardo, com quem se casou e teve um filho, Noah; eles se separaram em 2020.