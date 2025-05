Ex-marido acusa Marussa de violar próprio pedido de medida protetiva e adentrar imóvel sem autorização

A deputada federal Marussa Boldrin (MDB) teria violado o próprio pedido de medida protetiva em desfavor do ex-marido, Sinomar Vaz de Oliveira. Em nota à imprensa, a defesa de Sinomar informou estar tomando todas as medidas legais cabíveis em relação a duas visitas não autorizadas pela Justiça ao imóvel que o ex-marido passou a morar, após a separação.

Conforme a nota assinada pela advogada Maria Luiza Póvoa Cruz, na última quinta-feira (1º), a deputada adentrou, em duas ocasiões, o imóvel onde Sinomar Vaz de Oliveira vive, em Rio Verde. Toda as ações de Marussa teriam sido registradas por câmeras de segurança e teriam ocorrido à revelia da decisão judicial.

“Na primeira ocasião, Marussa chegou a pé, por volta das 11h40, falou com prestadores de serviços que estavam no local, entrando na residência. Foi embora na sequência, após ser informada de que Sinomar não se encontrava, embora seu veículo estivesse na garagem, e que o mesmo chegaria em um prazo de 30 minutos.”, narra a defesa.

“Uma hora depois, às 12h43, Marussa voltou ao local, desta vez de carro e acompanhada de outras duas pessoas. As portas do imóvel estavam fechadas. Segundo o prestador de serviços Nilson Ferreira da Cruz, que acionou a Polícia Militar, a mesma passou a “esmurrar a porta”, solicitando que as funcionárias, que estavam no fundo da residência almoçando, abrissem, causando transtornos e se recusando a sair, mesmo ciente de que possui medida protetiva solicitada por ela própria contra o ex-marido.”, complementa o comunicado.

De acordo com a defesa de Sinomar, a deputada também violou a decisão judicial ao impedir que o ex-marido pudesse ver os filhos do ex-casal, como determinado em decisão liminar referente à guarda das crianças. Desrespeitando decisão judicial, Marussa levou os filhos de Rio Verde para Goiânia.

Acusação

Na última semana, Marussa acusou o ex-marido de violenta-la psicologicamente e fisicamente. Segundo ela, foram anos de agressões psicológicas, traições e episódios de violência física que sofreu em seu casamento. “Não cabe amor onde existe violência. Eu sobrevivi”, declarou Marussa em carta aberta no Instagram.

Um dia após tornar públicas as acusações de violência doméstica, a deputada federal Marussa Boldrin (MDB-GO) publicou um vídeo nas redes sociais para agradecer as manifestações de apoio recebidas. Ela destacou a força que ganhou ao ouvir relatos de outras mulheres e reafirmou compromisso com a luta por mais proteção e dignidade.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa da deputada e aguarda retorno.