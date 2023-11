Ex-presidente do DEM tem prisão preventiva decretada

O ex-presidente do DEM (atual União Brasil) de Anápolis, Carlos César Savastano Toledo, conhecido como Cacai, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça na investigação da morte do empresário Fábio Escobar, em Anápolis, em junho de 2021. A informação foi dada com exclusividade pela jornalista Fabiana Pulcineli, do jornal O Popular.

Em setembro deste ano, 10 policiais militares também foram presos preventivamente na investigação do caso. A suspeita é de que a morte de Escobar tenha provocado pelo menos outros sete assassinatos.