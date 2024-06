Ex-presidente do Ipasgo deve reassumir comando da entidade

O ex-presidente do Ipasgo, Vinícius Luz voltará ao cargo, após a saída do general José Orlando Cardoso. A informação foi inicialmente publicada pela jornalista Fabiana Pulcineli, do O Popular desta quinta-feira (20) e confirmada pela Tribuna do Planalto. E

Cardoso assumiu a função com a missão de conduzir a transição do sistema junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Com a tarefa concluída, ele solicitará exoneração para que Vinícius Luz possa reassumir a presidência do Ipasgo, cargo que ocupou por mais de dois anos.

A saída de Cardoso do comando da entidade será oficializada nesta quinta-feira (20). Sua exoneração, juntamente com a nomeação de Vinícius Luz, deve ser publicada em edição suplementar do Diário Oficial. Além do general, dois assessores também deixarão seus postos na presidência e na diretoria de finanças do Ipasgo.