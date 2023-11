Ex-vereadora de Alto Horizonte é presa pela Polícia Federal

Lauanda Peixoto Guimarães, ex-vereadora de Alto Horizonte, no interior do Estado, foi presa pela Polícia Federal na última terça-feira (15). De acordo com a PF, ela é uma das principais lideranças de grupos invasores de terras indígenas no sudoeste do Pará. Além da invasão, ela também é investigada por desobediência às ordens judiciais e exploração econômica ilegal da Terra Indígena Apyterewa.

Em 2020, a ex-vereadora foi denunciada pelo Ministério Público Federal por organizar e realizar ataques contra servidores da Funai e do Ibama. Em 2021, ela foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, posse irregular de minério, manter em cativeiro animal silvestre e fazer funcionar um posto de combustível e uma farmácia clandestinos no interior da terra indígena.