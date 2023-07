Exército inicia duplicação da GO-213, entre Caldas e Morrinhos

A equipe do Exército Brasileiro que vai realizar a conclusão da duplicação da GO-213, de Caldas Novas a Morrinhos, já está na cidade para o início das obras. A informação foi dada pelo prefeito de Caldas Novas, Kleber Marra. De acordo com ele, cerca de 50 representantes do 2º Batalhão Ferroviário (Batalhão Mauá) já começaram a trabalhar.

O convênio prevê que o Governo de Goiás forneça os recursos financeiros para a realização da obra e que o Exército execute o serviço de duplicação e restauração, através de uma parceria com a Prefeitura Municipal. A parceria foi acertada em fevereiro deste ano, por sugestão do governador Ronaldo Caiado, durante audiência com o comandante do Exército, general Tomás Paiva, em Brasília.

Segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), trata-se da primeira obra estadual no Brasil que será executada pelo Exército Brasileiro. A duplicação da GO-213 será dividida em dois trechos. O primeiro, de 39 quilômetros, vai de Morrinhos ao entroncamento com a GO-507, na entrada de Rio Quente. O segundo, de 18 quilômetros, é referente ao trevo de Rio Quente a Caldas Novas.

Além de facilitar o acesso aos turistas que visitam o município, a duplicação trará benefícios às empresas que serão instaladas no Distrito Agroindustrial, que está em fase de implantação. A entrada da cidade também será revitalizada.