Expansão do Memorial da Justiça Eleitoral goiana é inaugurado

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), Desembargador Leandro Crispim, inaugura, nesta terça-feira, 19, a expansão do Memorial Físico da Justiça Eleitoral goiana, no prédio histórico que abriga a sua sede, incorporando ao acervo novas galerias de autoridades e o quadro que contém a linha sucessória dos Juízes-Membros Efetivos do Tribunal Pleno .

A expansão é parte das comemorações dos 90 anos da Justiça Eleitoral, iniciadas com o lançamento da aba histórica no Memorial Virtual em fevereiro e da Revista Comemorativa dos 90 anos em março de 2022.

A sede física do Memorial da Justiça Eleitoral de Goiás, inaugurado em de maio de 2011, ocupa a sala do antigo Plenário do Tribunal instalado no Edifício-Sede, imóvel tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (IPHAN). O Memorial mantém o seu mobiliário original, utilizado de 1945 a 1990, devidamente restaurado, além de documentos e objetos que narram um pouco da história e da evolução da Justiça Eleitoral.

Lançado em 10 de maio, o Memorial Virtual da Justiça Eleitoral tem sido visitado por membros do Judiciário, historiadores, estudantes e público em geral. O lançamento fez parte do Projeto Memória, previsto no Plano de Gestão 2020-2022 do Presidente Leandro Crispim.

Pesquisa e composição do quadro de Juízes-Membros

Para o trabalho do quadro, foi elaborado o projeto de pesquisa do Histórico do Tribunal Pleno, o qual começou como parte das metas da Comissão de Gestão da Memória do TRE-GO. Essas metas estão contidas na Resolução 324/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e no Projeto Memória do Planejamento Estratégico do TRE-GO 2020-2022.

A busca pela composição da linha sucessória deu-se início em junho de 2021, com o trabalho de pesquisa e avaliação do Historiador Filipe Petres, da documentação previamente selecionada pela Arquivista Andréia Araújo Lima. Os documentos mais utilizados para a reconstrução da linha cronológica foram os livros de registros de magistrados do Pleno do TRE-GO. As informações de interesse encontradas foram repassadas a um único documento que unificou as informações e endereços das fontes. O acervo do TRE-GO conta com documentação organizada apenas a partir de seu segundo período, iniciado em 1954. Antes disso a pesquisa se tornou um desafio, somente superado por meio das atas de sessões do Tribunal Pleno, graças às quais foi possível recuperar informações de membros titulares do Tribunal até 1945.

Com relação ao primeiro período da Justiça Eleitoral (1932-1937), os arquivos do TRE-GO possuíam apenas uma ata do ano de 1937. Para contornar a falta de documentação, foram procurados documentos do TRE-GO em outros arquivos, como o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, o Arquivo Frei Simão Dorvi e o Arquivo Histórico Estadual de Goiás. Neste último, foi encontrada parte do acervo correspondente ao primeiro período da Justiça Eleitoral, principalmente em jornais da época, como o Correio Oficial e o A Coligação.