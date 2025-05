Exposição Agropecuária de Goiânia abre com cavalgada, shows e entrada gratuita

A Exposição Agropecuária de Goiânia começou oficialmente neste sábado (10) com a tradicional cavalgada pelas principais vias da capital. O evento contou com a presença do governador Ronaldo Caiado, do vice-governador Daniel Vilela e do prefeito Sandro Mabel, além de centenas de participantes. A cavalgada percorreu a Avenida Goiás, a região da Rua 44 e outras áreas centrais, marcando a abertura da 78ª edição da festa, que promete movimentar Goiânia até o dia 25 de maio.

Desde já, a organização aposta em um diferencial importante: a entrada gratuita para todos os dias do evento. Para garantir o acesso, basta fazer o cadastro com CPF no site meubilhete.com ou diretamente na bilheteria do Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira, no Setor Nova Vila. No dia da visita, o público é incentivado a doar 1 kg de alimento não perecível. Essa iniciativa reforça o compromisso social do evento e amplia o acesso das famílias à programação.

A expectativa é que a Exposição Agropecuária de Goiânia receba mais de 500 mil visitantes ao longo dos dez dias. Além disso, a programação inclui shows com artistas como Wesley Safadão, Simone Mendes, Belo, Pablo e Amado Batista. Também haverá exposição de animais de raça, leilões, feiras do agronegócio e atividades educativas voltadas à sustentabilidade e à responsabilidade social. O evento ocupa uma área de 500 mil metros quadrados, com estrutura reforçada e apoio das forças de segurança.

Durante a cavalgada, o vice-governador Daniel Vilela destacou a relevância da Exposição Agropecuária de Goiânia para a economia e identidade cultural do Estado. “A nossa pecuária sempre foi uma referência. Essa edição mostra um novo momento para Goiânia e para todos os goianos”, afirmou. Ao seu lado, o prefeito Sandro Mabel lembrou que a gratuidade dos ingressos foi pensada para democratizar o acesso. “Entendemos que muitas famílias não conseguiam participar. Por isso, abrimos os portões para todos.”

Acima de tudo, a Exposição Agropecuária de Goiânia se consolida como uma das maiores festas do agronegócio do país. Além de movimentar a economia local, gera empregos temporários, promove conhecimento e fortalece a tradição do interior. Então, para quem gosta de música, cultura sertaneja e quer vivenciar a força do campo, a Pecuária de Goiânia é o destino ideal neste mês de maio.