Expresso Correios chega a 159 municípios

O Expresso Correios passa a operar, neste mês, em 159 cidades goianas. Um dos canais de interação do Expresso, plataforma de serviços digitais do Governo de Goiás, a modalidade funciona por meio de parceria do Estado, por meio da Secretaria da Administração (Sead), com a estatal federal, que disponibiliza funcionários para o atendimento presencial à população. O Expresso Correios teve início em janeiro deste ano, com 62 municípios contemplados.

São ofertados serviços das secretarias de Estado da Economia, de Segurança Pública (SSP), Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) e da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa). Alguns exemplos são: emissão de certidão negativa; emissão de boleto do Ipasgo; mudança de plano do Ipasgo; licença de pesca estadual; atestado de antecedentes criminais; emissão guia de transito animal (1ª etapa – cadastro) e emissão guia de transito animal (2ª etapa – emissão da GTA).

Expresso em 241 municípios

Além da parceria com os Correios, o Expresso disponibiliza ainda, em formato presencial, atendimento via balcões (em parceria com as prefeituras), totens de autoatendimento e unidades do Vapt Vupt. Dessa forma, quase todos os municípios estão contemplados com pelo menos um desses canais. Já o portal (expresso.go.gov.br) pode ser acessado de qualquer local do país por meio de computador ou smartphone conectado à internet.

Secretário da Administração, Alexandre Demartini afirma que essa expansão é sinal de respeito aos mais de sete milhões de goianos. “O Expresso representa a democratização dos serviços estaduais. É um programa que dialoga com os diferentes públicos e que converge com o papel de uma boa gestão: servir ao cidadão com qualidade”, pontua o secretário. O Expresso web, uma das modalidades de atendimento da plataforma, contabilizou 3,8 milhões de atendimentos desde que o governador Ronaldo Caiado lançou o programa, em maio de 2021.