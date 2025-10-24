Fábio Carille pode fazer várias alterações no time do Goiás

Pelo menos essas foram as especulações de ontem na imprensa e nas redes sociais. Como os treinos são fechados, as informações vão chegando através de fontes dos repórteres e do que a torcida pensa que seria necessário fazer para melhorar o desempenho do time esmeraldino. Portanto, nada de oficial. Na bolsa de apostas, Messias, Marcão, Wellington Rato, Wellington Matheus, Moraes e Jajá serão sacados do time titular, para a entrada de Lucas Ribeiro, Lucas Lovat, Rafael Gava, Bryann, Pedrinho e Jean Carlos.

É pouco provável que o técnico esmeraldino faça tantas alterações assim. O time certamente sentiria em campo a dificuldade da falta de entrosamento com tantos jogadores diferentes na equipe titular. Mas que o time principal será mudado, disso não há dúvida. É preciso tentar alternativas para melhorar o desempenho da equipe, que no segundo turno caiu assustadoramente de produção. A má fase do Goiás acabou derrubando o técnico Vagner Mancini. As oscilações nas equipes que estão nas primeiras posições acontecem, mas no caso do time esmeraldino, a má fase não passa, o time não reage, nem com a chegada de uma nova comissão técnica.

Criciúma, o desafio – Para complicar ainda mais a vida do alviverde, o próximo adversário é um velho carrasco. Jogando em Santa Catarina, o Goiás nunca venceu o Criciúma. Foram 15 jogos, com 12 vitórias do Tigre carvoeiro e 3 empates. Um retrospecto absurdo, para um adversário que é menor do que o Goiás. Para alcançar ainda uma vaga na Série A, o Goiás terá que vencer três e empatar uma nas partidas que faltam para o fim do campeonato. O desempenho da equipe da Serrinha no segundo turno não o capacita para conquistar o objetivo.

Seleção Sub-20

A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 goleou o México por 3 a 0 ontem a noite no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, no primeiro dos dois amistosos programados contra o selecionado mexicano nesta fase de preparação. Dudinha, Clarinha e Carioca marcaram os gols do Brasil no amistoso. Clarinha, de 19 anos, é goiana de Inhumas e atua no futebol de Portugal. Outra jogadora goiana que participou do jogo contra o México é Samara, lateral pela direita. Natural de Rio Verde, Samara começou como titular e foi substituída na etapa final. Na próxima terça-feira, a seleção brasileira volta a enfrentar o México, desta vez no estádio Olímpico.

CURTAS

>>> As chances de acesso do Goiás despencaram para 20% depois dos últimos resultados do time esmeraldino na competição. No primeiro turno, o alviverde chegou a ter um percentual de 90% de possibilidade de acesso.

>>> O Palmeiras foi goleado em Quito pela LDU por 3 a 0 na noite de ontem e complicou sua situação na Libertadores. O time foi irreconhecível jogando na altitude, tornando quase impossível a conquista do sonhado tetracampeonato continental.

>>> O Chelsea está avançando nas negociações para contratar Rayan Vitor, jovem atacante de 19 anos que vem se destacando pelo Vasco da Gama.

>>> O Clube londrino já iniciou conversas com o agente do jogador e pode chegar a um acordo nas próximas semanas. Rayan é considerado uma das maiores revelações do futebol brasileiro na temporada.

>>> Depois de permanecer na principal divisão nacional, o Goiás Vôlei estreia contra um dos favoritos na elite nacional. O time joga nesta sexta-feira contra o Praia Clube, de Uberlândia, no Ginásio Rio Vermelho às 18:30 hs.

>>> O zagueiro Tito, de 25 anos, interessa ao Atlético para a temporada de 2026. O jogador pertence ao Maringá, mas a diretoria atleticana já está em negociação para manter o atleta no Dragão campineiro.

>>> Segundo Adson Batista, Tito é um jogador promissor, tem potencial, por isso, se estiver dentro das possibilidades do Atlético, deverá permanecer no Antônio Accioly.

